+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमति जुटेको बताए पनि इरानद्वारा अस्वीकार

इरानलाई ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष दिइने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १४:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका र इरानबीचको ६० दिने युद्धविराम सम्झौता प्रस्तावमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी लगानी समावेश गरिएको छ।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे पनि इरानी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
  • इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने बताए।

१६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौताका सर्तहरूमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर अर्थात् ४०२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी कम्पनीहरूको लगानीको प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, एक इरानी अधिकारीले यसलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्। अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि इरानलाई यो ठूलो आर्थिक सहयोग दिने वाचा गरिने उनले बताएका छन्।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार, सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउने छैन र उसको संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिनेछ। यसको बदलामा अमेरिकाले नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने र होर्मुज स्ट्रेटमा बिना कुनै टोल अथवा शुल्क जहाजहरू आवतजावत गर्न दिइनेछ।

इरानले गर्‍यो ट्रम्पको दाबी अस्वीकार

यद्यपि, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बजगाईंले ट्रम्पको यो दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्।

उनले वर्तमान समयमा परमाणुको विषयमा कुनै कुराकानी नभइरहेको र आफूहरूको ध्यान युद्ध अन्त्य गर्नेमै केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारे।

साथै, इरानको फार्स न्युज एजेन्सीले पनि स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सम्झौताको मस्यौदामा परमाणु सामग्री नष्ट गर्ने जस्तो कुनै सर्त समावेश नभएको जनाएको छ।

इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले तेहरान शब्दमा नभई काममा मात्र विश्वास गर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने उनको भनाइ छ।

यसका साथै, इरानले ट्रम्पको अब्राहम सम्झौता मध्यपूर्वमा थोपर्ने प्रयासलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। भारतका लागि इरानी राजदूत मोहम्मद फतहलीले विदेशी दबाबमा गरिएका सम्झौता लामो समय नटिक्ने बताएका छन्।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

केनेडी सेन्टरको नियन्त्रण संसद्लाई सुम्पिने ट्रम्पको घोषणा

केनेडी सेन्टरको नियन्त्रण संसद्लाई सुम्पिने ट्रम्पको घोषणा
ट्रम्पले ओमानलाई किन दिए धम्की ? के भन्छन् विश्लेषक ?

ट्रम्पले ओमानलाई किन दिए धम्की ? के भन्छन् विश्लेषक ?
‘डोनाल्ड ट्रम्प’ उपनाम पाएको भाइरल राँगो बलिबाट जोगियो

‘डोनाल्ड ट्रम्प’ उपनाम पाएको भाइरल राँगो बलिबाट जोगियो
ट्रम्पले एकसाथ दिएको वार्ता र धम्कीको सन्देश 

ट्रम्पले एकसाथ दिएको वार्ता र धम्कीको सन्देश 
इरानसँग शान्ति सम्झौता भए इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार्न ट्रम्पको आग्रह

इरानसँग शान्ति सम्झौता भए इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार्न ट्रम्पको आग्रह
मोदीको प्रशंसा गर्दै ट्रम्पले भने– आवश्यकता पर्दा सधैं साथ दिन्छु

मोदीको प्रशंसा गर्दै ट्रम्पले भने– आवश्यकता पर्दा सधैं साथ दिन्छु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित