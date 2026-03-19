+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एन्थ्रोपिकले आगामी हप्ताहरूमा ‘क्लोड माइथोस’ ल्याउने ‘ओपस ४.८’ सार्वजनिक पनि गर्ने

यसमा उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताहरू रहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एन्थ्रोपिकले तथ्यपरकतामा सुधार गरिएको परिमार्जित 'क्लड ओपस ४.८' र उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमतायुक्त शक्तिशाली 'माइथोस' मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
  • 'प्रोजेक्ट ग्लासविङ' अन्तर्गत अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
  • नयाँ ओपस ४.८ मोडलले तथ्यपरकतामा सुधार गर्दै आफ्ना काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औँल्याउने र आधारहीन दाबीहरू कम गर्ने शुरुआती परीक्षकहरूले बताएका छन्।

१५ जेठ, काठमाडौं । एन्थ्रोपिकले बिहीबार आफूहरूले परिमार्जित ‘क्लड ओपस ४.८’ मोडल सार्वजनिक गर्न लागेको बताएको छ । जबकि, कम्पनीले आगामी केही हप्तामा आफ्ना सबै ग्राहकका लागि शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

माइथोस एआई ल्याबको यस्तो ठूलो ल्याङ्ग्वेज मोडल (एलएलएम) हो । यसमा उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताहरू रहेका छन् । यसको प्रभावलाई लिएर विभिन्न कम्पनीका कार्यकारी तथा विश्व नेताहरूमाझ चिन्ता बढेको छ।

‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’ को हिस्साका रूपमा अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।

कम्पनीका अनुसार ओपस ४.८ यसअघिको संस्करणकै मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ । यसले विशेषगरी तथ्यपरकताका मामिलामा विभिन्न मानकहरूमा सुधार देखाएको छ।

शुरुआती परीक्षकहरूले यो मोडलले आफ्नो काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औँल्याउने सम्भावना बढी रहेको र आधारहीन दाबीहरू गर्ने सम्भावना कम रहेको रिपोर्ट गरेको एन्थ्रोपिकले थपेको छ।

क्लड निर्माता कम्पनीले भनेको छ, “एआई मोडलहरूको एउटा साझा समस्या के हो भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरू कतिपय अवस्थामा हतारमा निष्कर्षमा पुग्छन् र आफ्नो काममा प्रगति भएको कुरा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दाबी गर्छन्।”

'ओपस ४.८'
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेट पास गर्न साढे २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने

बजेट पास गर्न साढे २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
सुकुमवासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन : जनार्दन शर्मा

सुकुमवासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन : जनार्दन शर्मा
गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइले पोखराको क्लबमा युवामाथि गरे आक्रमण

गुण्डागर्दीमा संलग्न सानुभाइले पोखराको क्लबमा युवामाथि गरे आक्रमण
विनोद भण्डारीले स्वीडेनको नर्डिक स्म्याश टी-२० लिग खेल्ने

विनोद भण्डारीले स्वीडेनको नर्डिक स्म्याश टी-२० लिग खेल्ने
म्यानपावरमाथि अनुगमन कि ‘छापामार शैली’ ? व्यवसायी र सरकारबीच बढ्दो टकराव

म्यानपावरमाथि अनुगमन कि ‘छापामार शैली’ ? व्यवसायी र सरकारबीच बढ्दो टकराव
विश्व र्‍यांकिङमा त्रिवि : स्कोर बढ्यो, ४ वर्षमा ४ हजार ६०० रिसर्च पेपर

विश्व र्‍यांकिङमा त्रिवि : स्कोर बढ्यो, ४ वर्षमा ४ हजार ६०० रिसर्च पेपर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित