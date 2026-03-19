एन्थ्रोपिकले आगामी हप्ताहरूमा ‘क्लोड माइथोस’ ल्याउने ‘ओपस ४.८’ सार्वजनिक पनि गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एन्थ्रोपिकले तथ्यपरकतामा सुधार गरिएको परिमार्जित 'क्लड ओपस ४.८' र उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमतायुक्त शक्तिशाली 'माइथोस' मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
- 'प्रोजेक्ट ग्लासविङ' अन्तर्गत अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
- नयाँ ओपस ४.८ मोडलले तथ्यपरकतामा सुधार गर्दै आफ्ना काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औँल्याउने र आधारहीन दाबीहरू कम गर्ने शुरुआती परीक्षकहरूले बताएका छन्।
१५ जेठ, काठमाडौं । एन्थ्रोपिकले बिहीबार आफूहरूले परिमार्जित ‘क्लड ओपस ४.८’ मोडल सार्वजनिक गर्न लागेको बताएको छ । जबकि, कम्पनीले आगामी केही हप्तामा आफ्ना सबै ग्राहकका लागि शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
माइथोस एआई ल्याबको यस्तो ठूलो ल्याङ्ग्वेज मोडल (एलएलएम) हो । यसमा उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताहरू रहेका छन् । यसको प्रभावलाई लिएर विभिन्न कम्पनीका कार्यकारी तथा विश्व नेताहरूमाझ चिन्ता बढेको छ।
‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’ को हिस्साका रूपमा अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
कम्पनीका अनुसार ओपस ४.८ यसअघिको संस्करणकै मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ । यसले विशेषगरी तथ्यपरकताका मामिलामा विभिन्न मानकहरूमा सुधार देखाएको छ।
शुरुआती परीक्षकहरूले यो मोडलले आफ्नो काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औँल्याउने सम्भावना बढी रहेको र आधारहीन दाबीहरू गर्ने सम्भावना कम रहेको रिपोर्ट गरेको एन्थ्रोपिकले थपेको छ।
क्लड निर्माता कम्पनीले भनेको छ, “एआई मोडलहरूको एउटा साझा समस्या के हो भने पर्याप्त प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरू कतिपय अवस्थामा हतारमा निष्कर्षमा पुग्छन् र आफ्नो काममा प्रगति भएको कुरा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दाबी गर्छन्।”
