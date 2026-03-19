पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ पुस्तक सार्वजनिक

News Summary
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक भएको छ।
- आफ्ना नातिलाई समर्पित यस पुस्तकले चराचुरुङ्गी र जनावरको अन्तरक्रियामार्फत समानुभूति, सहकार्य र प्रेमको सन्देश प्रवाह गरेको छ।
- कुल १६८ पृष्ठ रहेको यस पुस्तकको मूल्य ५५६ रुपैयाँ तोकिएको छ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ नामक नयाँ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौंको सुन्धारास्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
देशको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले यो पुस्तकको सिर्जना गरेकी हुन् ।
आफ्ना नातिलाई समर्पित गरेको यस पुस्तकले अपार प्रेम, आशा र सकारात्मकताको सन्देश दिने विश्वास कार्कीको छ ।
चराचुरुङ्गी र जनावरहरूबीचको अन्तरक्रियामार्फत उपन्यासले समानुभूति, सहकार्य, प्रेम र पारस्परिक निर्भरताको सन्देश प्रवाह गरेको छ । कौतुहल र मनोरञ्जनले भरिपूर्ण भएकाले कथावस्तु रोचक बनेको छ।
लेखिका सुशीला कार्कीका दुई कृति ‘न्याय’ (संस्मरण) र ‘कारा’ (उपन्यास) नेपाली भाषाका सर्वाधिक बिक्री भएका पुस्तकहरूमा पर्छन् । यसबाहेक उनी चर्चित कृति ‘लैङ्गिक समानता’ र ‘महिलावाद’ (नारीवाद) की पनि लेखक हुन्।
पुस्तक अन्योल र अनिश्चितताको युगमा हुर्किरहेका विश्वभरका बालबालिकाका लागि बहुमूल्य उपहारका रूपमा आएको लेखिकाले बताएकी छिन् ।
एक सय ६८ पेज रहेको पुस्तकको मूल्य पाँच सय ५६ रहेको छ।
