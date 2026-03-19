मूल्य पारदर्शिता सप्ताह : २०५ फर्म अनुगमन, १० लाई साढे ५ लाख जरिबाना

वाणिज्य विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको विस्तृत अनुगमन गरेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १७:४५

  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत २०५ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरेको छ ।
  • अनुगमनका क्रममा कानून उल्लंघन गर्ने १० व्यावसायिक फर्मलाई विभागले ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
  • विभागले सामान्य त्रुटि भेटिएका १९१ फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिँदै थप ४ फर्ममाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

१० जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ ।

विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको विस्तृत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने १० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई विभागले तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याएको जनाएको छ ।

दोषी देखिएका फर्मबाट जरिबाना स्वरूप कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको विभागले जनाएको छ । जरिबानामा परेका बाहेक अन्य ४ फर्मका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएकाले आवश्यक कागजात माग गरी विभागले अध्ययन अघि बढाएको छ ।

अनुगमन गरिएका कुल संख्यामध्ये १ सय ९१ फर्ममा भने सामान्य प्रकृतिका त्रुटि र कमजोरी भेटिएकाले उनीहरूलाई सचेत गराउँदै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन र सुझाव दिइएको छ ।

विभागले मूल्यसूची नराख्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल वस्तु बेच्ने, वस्तुको न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सामान बेच्ने लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।

बजारमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइसाथ लागु गराउनु, बिलबिजक अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्नु, वस्तुको गुणस्तर कायम राख्नु र समग्र बजार अनुशासन कायम गराउनु यस अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ ।

विभागले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन पूर्णपालना गर्न, पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्न र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामात्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

साथै, उपभोक्तालाई पनि बजारमा हुने कुनै पनि प्रकारको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि वा बिल नदिनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि देखे तत्काल विभागमा उजुरी वा जानकारी गराएर सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।

अनुगमन आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जरिबाना मूल्य पारदर्शिता सप्ताह वाणिज्य
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थामा श्रम मन्त्रालयको ‘टास्क फोर्स’ ले थाल्याे अनुगमन

काठमाडौंका पानी उद्योगमा फोहोर र मापदण्ड विपरीत जारको बिगबिगी

चुनाव प्रचार गर्न चन्दा लिँदै हुनुहुन्छ ? सूचना संकलन गर्दैछ आयोग 

दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्च नियाल्न तोकिए अनुगमन अधिकृत

दूषित पानी बेच्ने नन्दीकेश्वर पानी उद्योगको १० जार नष्ट, १५ दिने अल्टिमेटम  

दुई दिनमा ३१ फर्ममाथि कारबाही, दुई पसललाई जरिबाना

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

