+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ललितकला :

लाखौं खर्चेर बनाइएका भित्तेचित्र बिग्रिंदै, कसैले लिंदैनन् संरक्षणको दायित्व

विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा भित्तेचित्र बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई ५० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८३ जेठ १० गते १६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक स्थानहरूमा भित्तेचित्र बनाउन ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेको थियो।
  • भित्तेचित्रहरू सडक, फुटपाथ निर्माण र केरमेटले बिग्रिएका छन् भने संरक्षणको जिम्मा प्रतिष्ठान र महानगरपालिकाबीच विवादमा छ।

काठमाडौं महनगरपालिकाले लाखौं खर्च गरेर बनाएको भित्तेचित्र संरक्षणको अभावमा बिग्रिन थालेका छन् । सहरी सौन्दर्यका लागि महानगरपालिकाले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक स्थानहरूमा भित्तेचित्र बनाएको थियो ।

माइतीघरबाट बबरमहल जाँदा दायाँतर्फको भित्ता, प्रदर्शनी मार्गका भित्ताहरू, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर, लैनचौरमा रहेको समाजकल्याण परिषद्को पर्खाल, सुन्धारा क्षेत्र, पद्य कन्या क्याम्पस, त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रमा चित्रहरू बनाइएका थिए ।

तर, अहिले ती धेरै ठाउँका भित्तेचित्रहरू खुइलिन थालेका छन् । सडक, ढल, फुटपाथ निर्माण गर्दा धुलो जमेर चित्रहरू धुलाम्य भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पान, गुट्का खाएर भित्तामा थुक्दा चित्रहरू बिग्रिएका छन् । कतिपय ठाउँमा भित्ता उप्किएर चित्र बिग्रेका छन् भने कतिपयमा चित्रहरूमाथि केरमेट भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै क्षति भने सुन्धारामा बनाइएका भित्ते चित्रहरूमा परेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमको भवनअघि बनाइएका अधिकांश चित्रहरू भित्ता उप्किएर कुरुप देखिन थालेका छन् । यसले उक्त ठाउँको सौन्दर्य बिगारेको छ ।

लिन मान्दैनन् कसैले संरक्षणको दायित्व

आफ्नो क्षेत्र पर्ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा भित्तेचित्र बनाउन महानगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई ५० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिष्ठानले चित्र बनाउन व्यक्ति र संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्ने, कार्यादेश दिने, मूल्याङ्कन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, जवाफदेहिता वहन गर्ने दायित्व थियो ।

तर, अहिले बिग्रिएको भित्ते चित्रहरूको संरक्षणको दायित्व प्रतिष्ठानले आफ्नो नभएको बताइरहेको छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र गौतमले महानगरपालिकासँग २०८० फागुनमा भएको सम्झौतामा संरक्षणको कुरा उल्लेख नभएको बताए ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने संरक्षणको जिम्मा पनि प्रतिष्ठानकै भएको जिकिर गरे । बनाएपछि संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

आफूहरूसँग रकम अभाव भएको र भित्तेचित्रहरूको संरक्षण गर्न नसकिने गौतमले जानकारी दिए ।बरु महानगरपालिकासँग फेरि सहकार्य गरेर बिग्रेका/बिगारिएका चित्रहरूलाई संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

भित्तेचित्र बनाउने थप योजनाबाट भने महानगर अहिले पछाडि सरेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए ।

‘आफूले बनाएको चित्र बिग्रँदा मन रुन्छ’

सुन्धारा क्षेत्रमा बनाइएका भित्ते चित्रहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न कलाकार हुने डीबी भण्डारी । यति चाँडै चित्रहरूमा क्षति पुग्नु अस्वभाविक उनी बताउँछन् । क्षति पछि आफूले पनि फिल्ड भिजिट गरेको जानकारी उनले दिए । त्यहाँका भित्ताहरू नै कमसल भएका कारण चित्रहरूमा क्षति पुगेको निष्कर्ष भण्डारीको छ ।

‘भित्ताबाट पानी रसाउँछ जस्तो छ’ उनले भने, ‘चित्रहरूको रङ उडेको छैन । तर, भित्ता उप्किएर झरेको छ’

यस्तो अवस्था देख्दा एउटा चित्रकारको मन रुने उनले सुनाए । आफूले गएर फेरि बनाउन गाह्रो भएको भन्दै उनले त्यसको जिम्मेवार महागरपालिका र प्रतिष्ठान नै हुनुपर्ने बताए । बनाउने बेलामै भित्ता र स्थानको राम्ररी अध्ययन नगर्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ । नत्र सामान्य अवस्थामा लामो समयसम्म भित्ते चित्रहरू रहने उनले सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सडक, भित्ता र रङको घेरामा सौगात

‘महानगरपालिकाले पनि पैसा दियो सकियो । प्रतिष्ठानले पनि बनाइदियो । सकियो, जस्तो भयो । तर, पानी लगाएर चित्र संरक्षण गर्ने, बिग्रेको, भत्केको ठाउँमा रिनोभेट गर्ने जस्ता काम भएनन्’ भण्डारी भन्छन् ।

त्यस्तै यसअघि पद्य कन्या क्याम्पसको भित्तामा बनाइएका चित्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको थियो । सौगात तामाङले बनाएका विभिन्न जातजातीका पोर्ट्रेटमा अनुहार बिगारिने गरी केरमेट गरिएको थियो ।

आफूले बनाएको चित्रलाई त्यतिकै छाड्न मनले नमानेपछि आफ्नै खर्चमा पुन: रिनोभेट गरेको सौगताले अनलाइनखबरलाई सुनाए । उनका अनुसार चित्रहरूलाई केरमेट गर्ने, बिगार्नेलाई महानगरले कुनै कारवाही समेत गरेन । जब कि उक्त चित्र महानगरपालिकाले नै बनाएको हो । अहिले उनले रिनोभेट गरेपछाडिका चित्रहरू देख्न सकिन्छ ।

तर, म्युरल बनाइरहेका कतिपय कलाकारले भने प्रतिष्ठानले गलत तरिकाले काम गरेकाले भित्ते चित्रहरूको हालत यस्तो भएको बताउँछन् । सामान्य रङ प्रयोग गरेर कमसल भित्तामा धेरै भित्ते चित्रहरू बनाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘सुन्धाराको भित्ता कमसल छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसैमाथि चित्र बनाइएको थियो’ नाम उल्लेख गर्न नमान्ने ती एक भन्छन्, ‘त्यस्तोमा केही वर्षमै भित्ता बिग्रिहाल्छ । बाहिर कोटिङ गरेर चित्र बनाउन सकिन्थ्यो, जुन गरेको देखिएन ।’

फोटो: चन्द्रबहादुर आले

काठमाडौँ भित्तेचित्र महानगर
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना
दाइजोविरुद्ध अन्तिम साससम्म लड्छु : उपसभामुख ठाकुर

दाइजोविरुद्ध अन्तिम साससम्म लड्छु : उपसभामुख ठाकुर
पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ पुस्तक सार्वजनिक

पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ पुस्तक सार्वजनिक
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा
मैत्रीपूर्ण खेलमा मेक्सिकोले घानालाई हरायो

मैत्रीपूर्ण खेलमा मेक्सिकोले घानालाई हरायो
राजनीतिक दबाबपछि ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटकको प्रदर्शन रोकियो

राजनीतिक दबाबपछि ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटकको प्रदर्शन रोकियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित