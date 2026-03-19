‘डग ब्रिडिङलाई नियमन गर, अनिवार्य माइक्रोचिप लागू गर’

माइतीघरमा आवाजविहीनको आवाज

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पशु अधिकारकर्मीहरूले कडा कानुनको माग गर्दै आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरी तत्काल \'पशु कल्याण ऐन\' ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार बिहान माइतीघर मण्डलामा पशु कल्याणका लागि कडा कानुन माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूले भेला आयोजना गरे । अघिल्लो सरकारले पशु कल्याणको कानुन वर्षौंदेखि अल्झाएर राखेको भन्दै यथाशीघ्र यसलाई जारी गर्न नयाँ सरकारसँग माग गरे ।

‘जनावरको पनि यो धर्तीमा बाँच्ने अधिकार छ, उनीहरूलाई मार्न पाइँदैन’ भन्ने नारासहित उनीहरूले सरकारसँग तत्काल ‘पशु कल्याण ऐन’ ल्याउन माग गरेका छन् ।

विश्वराम कार्की, रश्मी तुलाधार, सुनिता श्रेष्ठ, कमला मोत्तानलगायतले पशु कल्याण कानुन नहुँदा पशुमाथि हुने क्रुरताले हद नाघेको बताए ।

प्रदर्शनका क्रममा पशु अधिकारकर्मीहरूले सारा जनावर उद्धार केन्द्रले तयार पारेको १६ बुँदे माग सार्वजनिक गरे । उनीहरूले नेपालको पशुसम्बन्धी कानुन पुरानो र कमजोर भएको भन्दै नयाँ सरकारले तत्काल नयाँ ऐन ल्याएर पशुहरूको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पशुलाई संवेदनशील प्राणीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, कुकुरलगायत घरपालुवा जनवारमाथि हुने कुनैपनि क्रुरतामा ५ देखि १० वर्ष जेल र लाखौं जरिवाना तोकिनुपर्ने माग समेत राखे ।\

राष्ट्रिय पशु कल्याण बोर्ड गठन गरी स्थानीय तहमा प्रहरी र भेटेरिनरी टोली बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । पशुपालन, यातायात र बधशालामा वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, गाई तथा कुकुर फार्महरूलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने, बाँदर नियन्त्रण गर्न नाममा पासो थापेर मार्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने उनीहरूको छ ।

यस्तै सडक कुकुरको विकराल अवस्था आउनुमा कुकुर प्रजनन केन्द्रको लापरवाही पहिलो कारण भएकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने, कुकुर बिरालो आदि पाल्नेले अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, माइक्रोचिपिङ राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

विद्यालयमा पशु कल्याण शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न १७ वटा माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सारा जनावर उद्धार केन्द्रका सञ्चालक तथा पशु अधिकारकर्मी विश्वराम कार्कीले भने ‘संसदमा अहिले बाँदर मार्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर हामी भन्छौं– कुनै पनि जनावरलाई मार्न पाइँदैन । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म हामी निरन्तर प्रदर्शन गर्नेछौं ।’

पशु अधिकारकर्मीहरूले जनचेतना अभियान, तालिम र कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पशु कल्याणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदर्शनमा स्थानीय पशु प्रेमीहरू, स्वयंसेवकहरू र विभिन्न पशु कल्याण संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

पशुअधिकार
