+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मिस नेपाल ‘टप मोडल राउन्ड’ को पहिरन डिजाइन विश्वप्रसिद्ध डिजाइनर न्हामोटले गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल २०२६ को ‘टप मोडल’ प्रतिस्पर्धाका लागि भियतनामको चर्चित फेसन स्टुडियो न्हामोटले विशेष डिजाइन तयार गर्ने भएको छ ।
  • यस विधाको विजेताले सिधै सेमिफाइनलमा प्रवेश पाउने आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरले जनाएको छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त न्हामोटले तयार गर्ने आकर्षक डिजाइन मिस नेपालको टप मोडल राउन्डमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

काठमाडौं । मिस नेपाल २०२६ को ‘टप मोडल’ प्रतिस्पर्धा यसपटक अझ भव्य र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणसहित हुने भएको छ । आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरले भियतनामको चर्चित फेसन स्टुडियो न्हामोटले यस वर्षको टप मोडल राउन्डका लागि विशेष डिजाइन प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आयोजकले यसैसाता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएको हो । पेजेन्ट फेसन डिजाइनका लागि विश्वप्रसिद्ध उक्त स्टुडियोको सहभागिताले यसपटकको र्‍याम्प अझ ग्ल्यामरस र आकर्षक बन्ने जनाएको छ । उक्त डिजाइन टप मोडल राउन्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जुन प्रतियोगिताको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक चरणमध्ये एक मानिन्छ ।

विशेष कुरा के भने, ‘टप मोडल’ विधाको विजेताले सिधै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछिन् । यसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ ।

न्हामोट भियतनामको चर्चित फेसन तथा पेजेन्ट डिजाइन स्टुडियो हो, जसले पछिल्ला केही वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्षेत्रमा विशेष पहिचान बनाएको छ । विशेषगरी मिस युनिभर्स, मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल, मिस कस्मो, मिस अर्थजस्ता विश्वस्तरीय प्रतियोगिताका प्रतियोगीका लागि आकर्षक गाउन, राष्ट्रिय पोशाक र र्‍याम्प डिजाइन तयार पार्छ ।

न्हामोटले तयार गर्ने डिजाइनमा आधुनिक उच्च फेसन र भियतनामी सांस्कृतिक सौन्दर्यको संयोजन देखिन्छ । भियतनामका धेरै चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगी तथा विजेताले न्हामोटका डिजाइन प्रयोग गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पेजेन्टमा सहभागी हुने प्रतियोगीका लागि ‘स्टेटमेन्ट गाउन’ तयार गर्ने स्टुडियोको क्षमता निकै प्रशंसित मानिन्छ । विशेषगरी फाइनल राउन्ड, इभिनिङ गाउन प्रस्तुति र टप मोडल सेग्मेन्टका लागि यसको डिजाइनलाई उच्चस्तरीय मानिन्छ ।

यसवर्षको विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता मिस वल्र्ड ५ सेप्टेम्बरमा भियतनाममा आयोजना हुँदैछ ।

न्हामोट मिस नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : उद्योगमन्त्री    

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : उद्योगमन्त्री    
बागमतीमा ५ युवक बेपत्ता घटना : २ जनाको शव भेटियो, ३ सकुशल 

बागमतीमा ५ युवक बेपत्ता घटना : २ जनाको शव भेटियो, ३ सकुशल 
लाखौं खर्चेर बनाइएका भित्तेचित्र बिग्रिंदै, कसैले लिंदैनन् संरक्षणको दायित्व

लाखौं खर्चेर बनाइएका भित्तेचित्र बिग्रिंदै, कसैले लिंदैनन् संरक्षणको दायित्व
सिमरा सेजको बस्ती हटाउने तयारी, उद्योगमन्त्री फिल्डमा

सिमरा सेजको बस्ती हटाउने तयारी, उद्योगमन्त्री फिल्डमा
रविले थामेसम्म टिक्ने हो !

रविले थामेसम्म टिक्ने हो !
झापामा बसपार्कबाट एक लाख नगदसहित बेहोस युवाको उद्धार

झापामा बसपार्कबाट एक लाख नगदसहित बेहोस युवाको उद्धार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित