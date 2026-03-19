कान्सबाट फर्किएको टोलीलाई स्वागत गर्न पुगे २ मन्त्री, भन्छन्- नेपाल सिनेमाको देश पनि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १३:४४

  • कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड जितेर फर्किएको 'एलिफेन्ट्स इन द फग' टोलीलाई दुई जना मन्त्रीले सोमबार विमानस्थलमा स्वागत गरे ।
  • सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले क्षमताले भ्याएसम्म कला र संस्कृतिको विकास एवं संरक्षणका लागि काम गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए ।
  • पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेलले कलाकारहरूले संसारभर अवैतनिक राजदूतको काम गरिरहेको र यसले देशको शीर उठाएको बताए ।

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध फिल्म फेस्टिभल कान्समा अवार्ड जितेर फर्किएको ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को टोलीलाई स्वागत गर्न दुई जना मन्त्री सोमबार बिहानै विमानस्थलमा पुगे ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल एयरपोर्टमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले मुलुकलाई कला, संस्कृतिमा समृद्ध बनाउने कुराको चर्चा पनि गरे अनि फिल्म टोलीलाई बधाई दिए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले क्षमताले भ्याएसम्म कला, संस्कृतिलाई महत्व दिएर यसको विकास र संरक्षणको लागि काम गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए ।

‘अहिलेको सरकारले हामी जसरी हाम्रा मौलिक पहिचानका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं, जसरी हामी देशलाई उकास्ने गरिरहेका छौं, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म कला, संस्कृतिलाई महत्व दिएर यसको विकास र संरक्षणको लागि काम गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ’ उनले भने ।

चलचित्र क्षेत्रलाई राज्यको पहिचान दिलाउन सक्ने हो आगामी दिनमा हौसला मिल्ने उनले बताए । ‘अविनाशजीको डेब्यू फिल्म भनेको सुनेँ मैले । पहिलो फिल्ममै यति शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्न सक्छ भने उहाँले अबको १० वर्षसम्म मिहेनत गर्न सक्नुभयो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कहाँ पुग्ला ?’ मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रश्न गरे ।

उनले आफू दुई जना मन्त्रीहरू सल्लाह गरेर ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ फिल्मको योगदानलाई कसरी सम्मान गर्ने भनेर छलफल गर्ने बताए । ‘तपाईंको योगदानको सम्मान कसरी हुनसक्छ, आगामी दिनमा नेपाली संस्कृतिलाई लिएर बन्ने फिल्ममलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर बसेर सल्लाह गरौंला । यहाँहरुको सझुाव अनुसार अघि बढ्न सरकार तयार छ’ उनले भने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलले कलाकार अवैतनिक राजदूत रहेको बताए । ‘उहाँहरुले संसारभर एकखालको राजदूतको काम गरिराख्नुभएको छ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले सबैको नूर गिरेको अवस्था छ । राष्ट्रको शीर निहुरेको अवस्थामा देशको कवि, कलाकारले देशको शीर उठाउने जुन काम गरिराख्नुभएको छ, त्यसले हामीलाई गौरवान्तित बनाएको छ ।’

पौडेलले राजनीतिले आवश्यकताअनुसार मिहेनत गर्न नसकेको बताए । ‘यत्तिकै मिहेनत राजनीतिले गर्न सक्या छैन । राजनीतिले पनि आफ्नो शीर उठाउन सक्नुपर्छ । तब मात्र देशले संकल्प पूरा गर्न सक्छ’ उनले भने ।

उनले नेपाललाई अब हिमाल र बुद्धको देशमात्र होइन, फरक सिनेमा बनाउने देशको रुपमा पनि संसारले चिन्ने विश्वास लिएको बताए । ‘हामीले कला साहित्यलाई सौम्य शक्तिको रुपमा लिन्छौं हामीले । संसारभरका मान्छेले नेपाललाई हेरिरहेका छन् । हिमालको देश मात्र होइन, गौतम बुद्धको देश मात्र होइन, फरक सिनेमा बनाउने देशको रुपमा पनि नेपाल चिनिँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’ उनले भने ।

एयरपोर्टमै अविनाशले गरे नयाँ फिल्म बनाउने घोषणा, मन्त्रीले दिए शुभकामना

कान्समा नेपाली फिल्म 'एलिफेन्ट्स इन द फग' ले जित्यो 'जुरी प्राइज'

कान्स रेडकार्पेटमा अदितीको सौन्दर्य (तस्वीर)

कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भाग लिन कार्यवाहक मेयर डंगोल फ्रान्स प्रस्थान

सुनिता डंगोल कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन फ्रान्स जाँदै

कान्स फिल्म फेस्टिभल सुरु : पिटर ज्याक्सनलाई सम्मान, जेड फोंडाले दिइन् राजनीतिक सन्देश

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
