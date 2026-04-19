+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्ले स्टोरमा ‘आस्क-प्ले’ र ‘साइडकिक’ फिचरमार्फत एप खोज्न र गेम खेल्न सहज हुने

गुगलले आफ्नो पूरै प्रविधि प्रणालीलाई जेमिनी एआईमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिको निरन्तरता स्वरूप अब एन्ड्रोइडको ‘प्ले स्टोर’ मा पनि व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते २०:१५

गुगलले आफ्नो पूरै प्रविधि प्रणालीलाई जेमिनी एआईमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिको निरन्तरता स्वरूप अब एन्ड्रोइडको ‘प्ले स्टोर’ मा पनि व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। गुगल आई/ओ मा घोषणा गरिएका यी नयाँ सुविधाहरूले प्रयोगकर्तालाई नयाँ एप वा गेमहरू खोज्न सजिलो बनाउनुका साथै गेम खेल्दा एआईको प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्।

जेमिनी एआईले वेब र एन्ड्रोइड दुवै प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका एप तथा गेमहरू सिफारिस गर्न थाल्नेछ। यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा यो सेवालाई अझ व्यापक बनाउँदै प्ले स्टोरमा रहेका ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी चलचित्र, टिभी शो, र लाइभ खेलकुद स्ट्रिमिङको जानकारी दिने गरी एआई सिफारिस प्रणाली विस्तार गरिने गुगलले जनाएको छ।

यदि तपाईँ प्ले स्टोरमा कुनै विशेष प्रकारको एप वा गेम खोज्दा अलमलमा पर्नुभएको छ भने अब जेमिनी-संचालित नयाँ च्याटबोट ‘आस्क प्ले’ ले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ। यो एउटा विशेष ओभरले स्क्रिन हो, जहाँ प्रयोगकर्ताले आफूलाई चाहिएको एपका बारेमा साधारण भाषामा प्रश्न सोधेर सही विकल्प फेला पार्न सक्छन्।

यसले प्ले स्टोरमा पहिलेदेखि रहेको प्रश्नोत्तर टुललाई अझ सटिक बनाउँदै सर्च नतिजाको माथिल्लो भागमा ‘हाइलाइट्स’ को रूपमा मुख्य जानकारीको सारांश पनि देखाउनेछ।

गेम खेल्न रुचाउनेहरूका लागि गुगलले ‘प्ले गेम्स साइडकिक’ नामक एआई असिस्टेन्ट ल्याएको छ। गेम खेलिरहेकै बेला स्क्रिनको एउटा कुनामा खुल्ने यो फिचरले खेल जित्नका लागि एआई-गेम टिप्स र विभिन्न ‘अचिभमेन्ट्स’ हासिल गर्न सघाउनेछ। गत मार्च महिनादेखि नै केही प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध गराउन थालिएको यो फिचरलाई अब विश्वभर विस्तार गरिँदै छ। यसमा नयाँ सोसल फिचर्स पनि थपिएका छन्, जसले तपाईँका कुन-कुन साथीहरूले त्यही गेम खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा सजिलै देखाउँछ।

गुगलले एप विकासकर्ताहरूका लागि पनि जेमिनी टुलहरू उपलब्ध गराएको छ। यसको मद्दतले उनीहरूले आफ्ना एपहरूलाई लोकलाइज गर्न सक्नेछन्। साथै, बजारमा चलिरहेका चर्चित सर्च ट्रेन्डहरूलाई आफ्ना एप विवरणहरूमा स्वचालित रूपमा लागु गरेर प्रयोगकर्तामाझ एपको पहुँच बढाउन सक्नेछन्।

यो अपडेटसँगै गुगल प्ले स्टोर केवल एप डाउनलोड गर्ने ठाउँ मात्र नभई जेमिनी एआईको सहयोगमा नयाँ डिजिटल सामग्रीहरू अन्वेषण गर्ने एउटा स्मार्ट चौतारी बन्ने देखिएको छ।

गुगल जेमिनी एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुगलद्वारा ‘जेमिनी ३.५ फ्ल्यास’ सहितको नयाँ सर्च इन्जिन र एआई एजेन्ट ‘स्पार्क’ सार्वजनिक

गुगलद्वारा ‘जेमिनी ३.५ फ्ल्यास’ सहितको नयाँ सर्च इन्जिन र एआई एजेन्ट ‘स्पार्क’ सार्वजनिक
अहिलेसम्मकै सानो हेल्थ ट्र्याकर ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक

अहिलेसम्मकै सानो हेल्थ ट्र्याकर ‘फिटबिट एयर’ सार्वजनिक
पिक्सेल १० सिरिजमा अब पुरानो एन्ड्रोइड भर्सनमा फर्कन नमिल्ने 

पिक्सेल १० सिरिजमा अब पुरानो एन्ड्रोइड भर्सनमा फर्कन नमिल्ने 
गुगल एपहरूमा ग्रेडियन्ट डिजाइन र एआई फिचरसहितका आइकनहरू सार्वजनिक हुँदै

गुगल एपहरूमा ग्रेडियन्ट डिजाइन र एआई फिचरसहितका आइकनहरू सार्वजनिक हुँदै
गुगल पिक्सलमा एन्ड्रोइड १७ बेटा भर्सन कसरी इन्स्टल गर्ने ?

गुगल पिक्सलमा एन्ड्रोइड १७ बेटा भर्सन कसरी इन्स्टल गर्ने ?
गुगल वालेटमा नयाँ सुविधा: अब लकस्क्रिनमै देखिनेछ उडानको रियल-टाइम जानकारी

गुगल वालेटमा नयाँ सुविधा: अब लकस्क्रिनमै देखिनेछ उडानको रियल-टाइम जानकारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित