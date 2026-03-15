गर्मीबाट बच्न कुलर प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यस्ता गल्तीले हुन सक्छ दुर्घटना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १४:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गर्मीमा कुलरलाई सधैं घाम नपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ र १० घण्टाभन्दा बढी लगातार चलाउन हुँदैन।

अहिले गर्मी दिनदिन नै बढ्दैछ । विशेषगरी नेपालका तराई र तल्लो बेल्टका समथर क्षेत्रमा गर्मी अत्यधिक बढिरहेको छ । गर्मी छल्नका लागि पंखा, एसी, कुलरहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।  हामीले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा सही तरिकाले

प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ ।

गर्मीमा कुलर प्रयोग गर्दा पनि केही सावधानी अपनाउनुपर्छ ।  केही साना कमजोरीले नराम्रो क्षति निम्त्याउन सक्छ । अत्यधिक तापक्रम, सर्किट सर्ट हुने वा वायरिङमा कमजोरी भयो भने एयर कुलरहरूमा आगो लाग्ने वा विस्फोटको जोखिम हुन्छ ।

त्यसैले, कुलरहरू प्रयोग गर्दा केही ठूला गल्तीहरूबाट बच्नु महत्त्वपूर्ण छ।

१.मोटर अत्यधिक तातो हुनु

यो तब हुन्छ जब कुलर लगातार चलाइन्छ । यदि तपाईंले गर्मीको समयमा १० घण्टाभन्दा बढी समयसम्म कुलर चलाउनुभयो भने, मोटर धेरै तातो हुन सक्छ, जसले आगो वा विस्फोटको जोखिम बढाउँछ ।

२.पानी बिना नै चलिरहनु

कहिलेकाहीं, कुलर चलिरहेको बेला पानी सकिन सक्छ । कहिलेकाहीँ यो चलिरहेको बेला बन्द गर्न बिर्सन हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुलरमा पानी सक्किएको यादै हुँदैन । यहो हुँदा मोटरमा दबाब दिन्छ, आगोको जोखिम बढाउँछ ।

३.कमसल तारहरूको प्रयोग

पुरानो तार वा सस्तो एक्सटेन्सन बोर्डहरू कुलरहरूका लागि अत्यन्तै खतरनाक हुन सक्छ । धेरै लोड पर्दा तारहरू तातो भएर पग्लिन सक्छन् । तार पग्लिएर कुलरमा आगो लाग्ने, विस्फोट हुने हुन सक्छ ।

४.कुलर सफा नगर्नु

मोटर वा वरपरका भागहरूमा फोहोर जम्मा हुँदा आगो लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ, फोहोरको कारणले पंखा बन्द हुन्छ, जसले मोटरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले कुलरलाई धेरै तातो बनाउन सक्छ । यही कारणले विस्फोट तथा आगलागी हुन सक्छ ।

५.कुलरलाई प्रत्यक्ष घाममा राख्नु

धेरै मानिसहरूले कुलरलाई घाम पर्ने ठाउँमा राख्ने गर्छन् । एकैछिन घाम पर्दा त केही समस्या नहोला तर निरन्तर लामो समयसम्म घाम पर्ने ठाउँमा कुलर राखिएको छ भने त्यो राम्रो होइन । कुलर चालु अवस्थामा रहँदा मोटरको तातो र घामको तातो दुवैले गर्दा धेरै तात्छ ।

दुवै तर्फबाट धेरै तातो भएको अवस्थामा कुलर जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले, कुलरलाई सधैं घाम नपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ ।

कुलर गर्मी
एसियन गेम्स छनोटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा

काठमाडौंको नरेफाँटमा युवकमाथि आक्रमण

छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन

विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन

‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आह्वान गर्दै सकियो ‘कर्णाली टुरिज्म मिट-२०२६’

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

