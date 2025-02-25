एसियन गेम्स छनोटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा

१० जेठ, काठमाडौं । सिंगापुरमा ३१ मे देखि सुरु हुने एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताका लागि नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोली घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै टोलीको घोषणा गरेको हो । कप्तानमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी छन् ।
यसअघि यूएईसँगको शृङ्खलामा नखेलेका रोहित पौडेल, सोमपाल कामी र करण केसी टोलीमा फर्किएका छन् ।
१३ राष्ट्र सहभागी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘ए’ मा परेको छ । नेपालसँगै यस समूहमा थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया रहेका छन् ।
प्रतियोगिताको ढाँचाअनुसार चार समूहका शीर्ष दुई टोली क्वार्टरफाइनलमा पुग्नेछन् । त्यसपछि सेमिफाइनलमा पुग्ने चार टोलीले २०२६ एसियन गेम्सका लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछन् ।
समूह ‘बी’ मा ओमान, माल्दिभ्स र सिंगापुर रहेका छन् । यस्तै समूह ‘सी’ मा हङकङ, बहराइन र दक्षिण कोरिया छन् भने समूह ‘डी’ मा मलेसिया, कतार, चीन र उज्बेकिस्तान रहेका छन् ।
छनोटबाट शीर्ष चार टोलीले साविक विजेता भारतसहित पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान र आयोजक जापानसँग एसियन गेम्स खेल्नेछन् । प्रतियोगिता सेप्टेम्बर १७ देखि अक्टोबर ३ सम्म जापानको आइची–नागोयामा हुनेछ ।
नेपालले यसअघि आईसीसी वरियताका आधारमा सिधै एसियन गेम्स खेलेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा नेपालले मंगोलियाविरुद्ध ३१४ रन बनाएर कीर्तिमान समेत बनाएको थियो ।
