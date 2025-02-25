काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा

- नेपाल काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
- लगातार दोस्रो जितसँगै नेपाल तीन खेलबाट ७ अंक जोडेर समूह 'ए' को शीर्ष स्थानमा पुगेको छ ।
- समूह 'बी' बाट लगातार दुई खेल जित्दै कजाखस्तान र इरान पनि प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । समूह ‘ए’ को आफ्नो अन्तिम खेलमा आइतबार माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको खेलमा नेपालल माल्दिभ्सलाई २५-१२, २५-९, २५-२० ले पराजित गरेको हो ।
लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल तीन खेलबाट ७ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । भारत २ खेलबाट ५ अंकसहित दोस्रो र किर्गिस्तान ३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
सोमबार हुने भारत र किर्गिस्तानबीचको खेलपछि यस समूहबाट सेमिफाईनल पुग्नै दोस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ । माल्दिभ्स समूहको तीनवटै खेलमा पराजित हुँदै बाहिरिएको छ ।
यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग ३-२ सेटमा पराजित भएपनि दोस्रो खेलमा किर्गिस्तानलाई ३-० ले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको थियो ।
यसै खेलबाट नेपालकी एलिशा मानन्धरले पनि डेब्यु गरिन् । उनी दोस्रो सेटमा सब्सिच्युट खेलाडीको रुपमा कोर्ट प्रवेश गरेकी थिइन् ।
माल्दिभ्स विरुद्ध निरुताले पहिलो सेट देखि नै खृल्दै राम्रो प्रदर्शन गरिन् । यस्तै नेपालले तेस्रो सेटमा बेन्चका खेलाडीहरुलाई पनि अवसर दिएको थियो ।
कजाखस्तान र इरान सेमिफाइनलमा
यस्तै समूह बी बाट कजाखस्तान र इरान लगातार दुई खेल जित्दै आइतबारै सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन् ।
कजाखस्तानले बंगलादेशलाई ३-० सेटमा हराउँदा इरानले श्रीलंकालाई पनि ३-० कै सेटमा हरायो । श्रीलंका र बंगलादेश भने दुई हारिछि समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
अब सोमबार हुने कजाखस्तान र इरानबीचको खेलबाट समूह विजेता र उपविजेताको टुङ्गगो लाग्नेछ । सोमबार समूह चरणको अन्तिम तीन खृलपछि सेमिफाईनल समिकरण टुङ्गो लाग्नेछ ।
