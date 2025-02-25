News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानले अमेरिका र इरानबीचको तनावका कारण सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको प्रशिक्षण शिविर अमेरिकाबाट मेक्सिकोमा सार्ने निर्णय गरेको छ।
- इरानी फुटबल अधिकारी मेहदी ताजले प्रशिक्षण स्थल परिवर्तन गर्न फिफाबाट अनुमति पाइसकेको दाबी गर्नुभयो।
- प्रशिक्षण शिविर सरे पनि विश्वकपमा इरानका खेलहरूको पूर्वतालिका परिवर्तन नहुने फिफाले स्पष्ट पारेको छ।
९ जेठ, काठमाडौं । इरानले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ का लागि आफ्नो प्रशिक्षण शिविर अमेरिकाको एरिजोनास्थित टक्सनबाट मेक्सिकोको टिजुआनामा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
इरान फुटबल महासंघका अध्यक्ष मेहदी ताजले फिफाबाट टोलीलाई प्रशिक्षण स्थल परिवर्तन गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको दाबी गरे । इरान र अमेरिकाबीच जारी तनावका कारण खेलाडीहरूको अमेरिका प्रवेशमा समस्या हुन सक्ने भएपछि यो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
इरान समूह ‘जी’ मा परेको छ, जहाँ उसले बेल्जियम, इजिप्ट र न्युजिल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
इरानका खेलहरू अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सोफी स्टेडियम र सिएटलस्थित लुमेन फिल्डमा हुने तय भएको छ ।
फिफाले प्रतियोगिताको तालिकामा भने कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया 4