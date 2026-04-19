+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • १६ साउनमा आयोजना हुन लागेको मिस नेपाल २०२६ को ग्रान्ड फिनालेमा मिस कस्मो २०२५ योलिना लिन्डक्विस्ट र टोली सहभागी हुन काठमाडौं आउने भएका छन्।
  • मिस कस्मो २०२५ की रनरअप चेल्सी फर्नान्डेज र सीइओ ट्रान्भियट बाओ होङ पनि फिनालेको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं आउने द हिडन ट्रेजरले जनाएको छ।
  • मिस नेपालको अडिसन सोमबारदेखि नेपालगञ्जबाट सुरु हुँदैछ र पहिलोपटक विश्वप्रसिद्ध सौन्दर्य प्रतियोगिता संस्था काठमाडौंमा उपस्थित हुने छ।

काठमाडौं । १६ साउनमा आयोजना हुन लागेको मिस नेपाल २०२६ को ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी हुन वर्तमान मिस कस्मोसहितको टोली नेपाल आउने भएको छ ।

मिस नेपालको आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएको हो । निर्देशक प्रमोद कंशाकारका अनुसार मिस कस्मो २०२५ योलिना लिन्डक्विस्ट, मिस कस्मो २०२५ की रनरअप चेल्सी फर्नान्डेज र मिस कस्मोका सीइओ ट्रान्भियट बाओ होङ आउन लागेका हुन् ।

फिनालेको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू काठमाडौंमा आउनेछन् । केही दिनको नेपाल बसाइमा उनीहरूले केही पर्यटकीय सम्पदाको घुमघाम गर्ने बुझिएको छ ।

उनीहरू आउने जानकारी दिँदै द हिडन ट्रेजरले भनेको छ, ‘पहिलोपटक विश्वप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता संस्था काठमाडौंमै उपस्थित भएर नेपालको नयाँ पुस्ताका प्रतिभाशाली र सक्षम महिलाले ताज लगाउने समारोहको साक्षी बन्ने छ ।’

‘यो ऐतिहासिक सहकार्यले नेपालको संस्कृति, प्रतिभा र विश्वमञ्चमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न तयार असाधारण नेपाली महिलामाथि विश्वको ध्यान केन्द्रित गराउनेछ’ संस्थाले भनेको छ, ‘संसारको छानोबाट विश्वमञ्चतर्फ अघि बढिरहेका नेपाली महिलाको क्षमता अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा झन् उजागर हुने विश्वास गरिएको छ ।’

यसवर्षको मिस नेपालको अडिसन सोमबारदेखि नेपालगञ्जबाट सुरु हुँदैछ ।

मिस नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुनाले मिस वर्ल्डको ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्

लुनाले मिस वर्ल्डको ‘ब्युटी विथ पर्पस’ परियोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिन्
४ जना ‘मिस नेपाल’ ले अभिनय गरेको ‘माया भनेकै यस्तो होला’ को छायांकन टुंगियो

४ जना ‘मिस नेपाल’ ले अभिनय गरेको ‘माया भनेकै यस्तो होला’ को छायांकन टुंगियो
मिस नेपालहरूले दिए अनुष्कालाई संयुक्त बधाई

मिस नेपालहरूले दिए अनुष्कालाई संयुक्त बधाई
‘मिस अर्थ’ बाट बाहिरियो नेपाल, यसवर्ष ३ विधामा ‘मिस नेपाल’ घोषणा हुने

‘मिस अर्थ’ बाट बाहिरियो नेपाल, यसवर्ष ३ विधामा ‘मिस नेपाल’ घोषणा हुने
मिस नेपाल लुना लुइँटेलले नयाँ बानेश्वरबाट गरिन् मतदान (तस्वीर)

मिस नेपाल लुना लुइँटेलले नयाँ बानेश्वरबाट गरिन् मतदान (तस्वीर)
‘मिस नेपाल’ लुनाको फोटोसुट : आत्मविश्वासी र सौम्य

‘मिस नेपाल’ लुनाको फोटोसुट : आत्मविश्वासी र सौम्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित