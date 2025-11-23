मिस नेपाल लुना लुइँटेलले नयाँ बानेश्वरबाट गरिन् मतदान (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मिस नेपाल लुना लुइँटेलले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पाठशाला नेपालको केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन्।
- उनले पासपोर्ट हातमै लिएर भोट हाल्न पुगेकी थिइन्।
- भोट हालेपछि उनले नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्दा उत्साह लागेको बताइन्।
