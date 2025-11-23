+
मिस नेपाल लुना लुइँटेलले नयाँ बानेश्वरबाट गरिन् मतदान (तस्वीर)

२०८२ फागुन २१ गते ११:१८

  • मिस नेपाल लुना लुइँटेलले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पाठशाला नेपालको केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन्।
  • उनले पासपोर्ट हातमै लिएर भोट हाल्न पुगेकी थिइन्।
  • भोट हालेपछि उनले नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्दा उत्साह लागेको बताइन्।

काठमाडौं । मिस नेपाल लुना लुइँटेलले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पाठशाला नेपालको केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । पासपोर्ट हातमै लिएर उनी भोट हाल्न पुगेकी थिइन् ।

भोट हालेपछि उनले नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्दा उत्साह लागेको बताइन् ।

मिस नेपाल लुना लुइँटेल
