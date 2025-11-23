रास्वपाका उम्मेदवार सागर ढकालले गरे मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सागर ढकालले गुल्मी–१ मा मतदान गरेका छन्।
- गुल्मीका विभिन्न मतदान केन्द्रमा बिहानदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
- मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन कार्यालयले बताएको छ।
गुल्मी । सागर ढकालले मतदान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट गुल्मी–१मा उम्मेदवार रहेका उनले सत्यवती गाउँपालिका–६ स्थित बालकल्याण निम्न माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट मत खसालेका हुन् ।
ढकाल यसअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा डडेल्धुराबाट उम्मेदवार थिए ।
यसैबीच गुल्मीका विभिन्न मतदान केन्द्रमा बिहानदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया
