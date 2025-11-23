+
‘मिस नेपाल’ लुनाको फोटोसुट : आत्मविश्वासी र सौम्य

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १६:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल लुना लुइँटेलले सामाजिक सञ्जालमा निलो गाउनमा नयाँ फोटोसुट सार्वजनिक गरेकी छन्।
  • लुना सन् २०२६ को मिस वर्ल्डमा नेपाल प्रतिनिधित्व गर्ने तयारीमा छिन्।
  • उनी आफ्नो ‘ब्यूटी विथ पर्पस’ परियोजनाका लागि पर्वतमा स्थानीय समुदायसँग काम गरिरहेकी छन्।

काठमाडौं । मिस नेपाल लुना लुइँटेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको नयाँ फोटोसुट चर्चामा छ । निलो रङको आकर्षक गाउनमा उनी आत्मविश्वासी र सौम्य देखिएकी छन् । तस्वीरमा उनको अभिव्यक्ति र प्रस्तुति दुवैले ग्ल्यामरलाई झल्काउँछ ।

लुनाको यो फोटोसुट केवल सौन्दर्य प्रस्तुति मात्र नभई उनको व्यक्तित्वको आत्मविश्वास पनि देखाउने प्रयास जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समय उनी विभिन्न फोटोसेसन र सार्वजनिक उपस्थितिमार्फत आफ्नो तयारीलाई थप निखार्दै आएकी छन् ।

उनी सन् २०२६ मा आयोजना हुने ‘मिस वर्ल्ड’ प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने तयारीमा छिन् । प्रतियोगिताको मिति भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, तयारीको चरणमा उनले आफ्नो फिटनेस, कम्युनिकेसन र सामाजिक परियोजनामा विशेष ध्यान दिइरहेकी छन् ।

अहिले लुना आफ्नो ‘ब्यूटी विथ पर्पस’ परियोजनाका लागि पर्वतमा व्यस्त छिन् । स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य र सामाजिक सरोकारका काममार्फत उनले प्रतियोगितामा अर्थपूर्ण उपस्थितिको तयारी गरिरहेकी छन् ।

ग्ल्यामर र सामाजिक जिम्मेवारीलाई सँगै अघि बढाउने प्रयासले लुनालाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका लागि अझ बलियो बनाइरहेको देखिन्छ ।

मिस नेपाल लुना लुइँटेल
