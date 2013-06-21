मिस नेपालहरूले दिए अनुष्कालाई संयुक्त बधाई

News Summary
काठमाडौं । संघीय सांसद बनेकी ‘मिस नेपाल २०१९’ अनुष्का श्रेष्ठलाई मिस नेपालहरूले संयुक्तरुपमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । वर्तमान मिस नेपाल लुना लुइँटेलसहितका १२ पूर्वमिस नेपालहरूले अनुष्कालाई बधाई दिएका हुन् ।
सबैजना मिस नेपाल बुधबार बिहान ज्ञानेश्वरमा जम्मा भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अनुष्कालाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फ सांसद बनाएको हो । उनी मिस नेपालबाट पहिलो सांसद बन्ने सुन्दरी पनि हुन् ।
सो अवसरमा मिस नेपालको समूहले यसवर्षकी मिस नेपाल लुइँटेललाई समेत बधाई ज्ञापन गरेका थिए । अनुष्का सांसद बनेको र लुना मिस नेपालको खुसियालीमा केक समेत काटिएको थियो ।
सांसद बनेपछि मिस वर्ल्ड संगठनले पनि अनुष्कालाई लगातार बधाई दिइरहेको छ । अनुष्काले मिस वर्ल्डमा ‘ब्यूटी विथ पर्पस’ र ‘मल्टिमिडिया’ अवार्ड जितेकी थिइन् ।
मिस नेपालबाहेक अनुष्का उद्यमी पनि हुन् । साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सल्लाहकारको अनुभव पनि उनीसँग छ ।
