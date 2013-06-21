मिस नेपालहरूले दिए अनुष्कालाई संयुक्त बधाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय सांसद बनेकी मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठलाई १२ पूर्वमिस नेपाल र वर्तमान मिस नेपाल लुना लुइँटेलले संयुक्तरुपमा बधाई दिएका छन्।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फ अनुष्कालाई सांसद बनाएको हो र उनी मिस नेपालबाट पहिलो सांसद हुन्।
  • मिस वर्ल्ड संगठनले पनि अनुष्कालाई लगातार बधाई दिइरहेको छ र उनी उद्यमी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सल्लाहकार रहिसकेकी छन्।

काठमाडौं । संघीय सांसद बनेकी ‘मिस नेपाल २०१९’ अनुष्का श्रेष्ठलाई मिस नेपालहरूले संयुक्तरुपमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । वर्तमान मिस नेपाल लुना लुइँटेलसहितका १२ पूर्वमिस नेपालहरूले अनुष्कालाई बधाई दिएका हुन् ।

सबैजना मिस नेपाल बुधबार बिहान ज्ञानेश्वरमा जम्मा भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अनुष्कालाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फ सांसद बनाएको हो । उनी मिस नेपालबाट पहिलो सांसद बन्ने सुन्दरी पनि हुन् ।

सो अवसरमा मिस नेपालको समूहले यसवर्षकी मिस नेपाल लुइँटेललाई समेत बधाई ज्ञापन गरेका थिए । अनुष्का सांसद बनेको र लुना मिस नेपालको खुसियालीमा केक समेत काटिएको थियो ।

सांसद बनेपछि मिस वर्ल्ड संगठनले पनि अनुष्कालाई लगातार बधाई दिइरहेको छ । अनुष्काले मिस वर्ल्डमा ‘ब्यूटी विथ पर्पस’ र ‘मल्टिमिडिया’ अवार्ड जितेकी थिइन् ।

मिस नेपालबाहेक अनुष्का उद्यमी पनि हुन् । साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सल्लाहकारको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अनुष्का श्रेष्ठ मिस नेपाल
Advertisment

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

