नक्कली सुनका गहना कालो भए घरमै कसरी सफा गर्ने ?

समयसँगै आर्टिफिसियल ज्वेलरी, कस्ट्युम ज्वेलरी वा नक्कली गहनाको डिमान्ड निकै बढेको छ । यो सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने भएकाले र विभिन्न आकर्षक डिजाइन पाइने भएकाले धेरैलाई मनपर्छ । मानिसहरू आफ्नो कपडासँग मिल्ने गरी गहना लगाउँछन् र लुकलाई अझ राम्रो बनाउँछन् । तर यसको एउटा ठूलो समस्या के छ भने, समय बित्दै जाँदा गहना कालो हुँदै जान्छन् । चमक गुमेर पुरानो देखिन्छ ।
यदि तपाईंको मनपर्ने गहना पनि यस्तै भएको छ भने चिन्ता गर्नुपर्दैन घरमा उपलब्ध सामान्य सामग्रीहरूबाट नै यसलाई पहिले जस्तै चम्किलो र नयाँ बनाउन सकिन्छ । यी उपायहरू सजिला, सस्ता र प्रभावकारी छन् । आर्टिफिसियल ज्वेलरीमा प्लास्टिक, पेन्ट वा ग्लु प्रयोग भएको हुन सक्छ, त्यसैले हल्का तरिकाले सफा गर्नुपर्छ । पहिले सानो भागमा परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
१. बेकिङ सोडा र पानी
बेकिङ सोडा हरेक घरमा सजिलै पाइन्छ र कालोपन हटाउन निकै राम्रो काम गर्छ । आधा कप पानीमा १ चम्चा बेकिङ सोडा मिसाएर बाक्लो पेस्ट बनाउने । यो पेस्ट ज्वेलरीको कालो भागमा लगाउने ।
नरम टुथब्रस वा सफ्ट ब्रसले हल्का हातले घुमाएर स्क्रब गर्ने, जोडले नरगड्नुहोस्, नत्र पेन्ट वा प्लेटिङ खुइलिन सक्छ । २–३ मिनेटपछि सफा पानीले राम्ररी धुने । सुती कपडा वा माइक्रोफाइबर क्लोथले पुछेर पूरै सुकाउने । यो विधिले हल्का कालोपन सजिलै हटाउँछ र ज्वेलरी चम्किलो बनाउँछ ।
२. भेनेगर र नुन
एसिडिक गुण भएको भेनेगरले फोहोर र टार्निस हटाउन मद्दत गर्छ । एक कप तातो पानीमा १ चम्चा सेतो भेनेगर र आधा चम्चा नुन मिसाउने । यस घोलमा ज्वेलरीलाई ५–१० मिनेटसम्म भिजाएर राख्ने, धेरै समय नभिजाउने । भिजाएपछि नरम ब्रसले हल्का स्क्रब गर्ने । सफा पानीले राम्ररी धोएर सुती कपडाले पुछ्ने र पूरै सुकाउने । यदि ज्वेलरीमा रंगीन पेन्ट वा स्टोन छ भने भिनेगर कम प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि यसले रङ्ग फिक्का पार्न सक्छ ।
३. कागतीको रस
कागतीमा भएको प्राकृतिक एसिडले आर्टिफिसियल ज्वेलरीको चमक फर्काउँछ । ताजा कागती काटेर रस निकाल्ने । अब ज्वेलरीमा सिधै कागतीको रस लगाउने वा १ भाग कागतीको रस + १ भाग पानी मिसाएर भिजाउने । ५–१० मिनेटसम्म छोड्ने । त्यसपछि सफ्ट ब्रसले हल्का स्क्रब गर्ने सफा पानीले धोएर राम्ररी सुकाउने । यो उपायले ज्वेलरीलाई तुरुन्तै चम्किलो बनाउँछ तर धेरै अम्लीय भएकाले लामो समयसम्म छोड्नु हुँदैन ।
४. टुथपेस्ट
नन–जेल प्रकारको सेतो टुथपेस्ट अलिकति ज्वेलरीमा लगाउने । नरम टुथब्रसले हल्का रगड्ने विशेष गरी कुनामा । १–२ मिनेटपछि सफा पानीले राम्ररी धुने र सुती कपडाले पुछेर सुकाउने । यो विधि दैनिक सफाईका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
थप प्रभावकारी उपाय र सावधानी
सबैभन्दा सुरक्षित पहिलो चरण : सबै ज्वेलरीका लागि सुरुमा हल्का डिस वाशिङ लिक्विड र तातो पानीमा ५–१० मिनेट भिजाएर ब्रस गर्ने । यसले कुनै पनि प्रकारको ज्वेलरीलाई हानि गर्दैन ।
अल्मुनियम फोइल ट्रिक : यदि कालोपन धेरै छ भने, बेकिङ सोडा, नुन र तातो पानी मिसाएर अल्मुनियम फोइलमा ज्वेलरी राखेर ५ मिनेट भिजाउने । यसले टार्निस छिटो हटाउँछ ।
दैनिक हेरचाह : ज्वेलरी लगाउनुअघि परफ्युम, लोशन वा क्रिम पूरै सुकेपछि मात्र लगाउने । लगाएपछि माइक्रोफाइबर कपडाले पुछ्ने । पानी वा पसिनाबाट बचाउने ।
सावधानीहरू :
कुनै पनि अम्लीय वस्तु भेनेगर, कागती प्रयोग गर्दा १० मिनेटभन्दा बढी नभिजाउने । ग्लु भएको स्टोन वा प्लास्टिक भाग भएको ज्वेलरीमा कम केमिकल प्रयोग गर्नुपर्छ । सफा गरेपछि पूरै सुकाउनुपर्छ नत्र फेरि कालो हुन सक्छ ।
यदि ज्वेलरी महँगो वा विशेष छ भने ज्वेलरसँग सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
यी घरेलु उपायहरू नियमित रूपमा प्रयोग गर्दा यस्ता गहना लामो समयसम्म नयाँ जस्तै चम्किलो र आकर्षक रहन्छ । कम खर्चमा नै आफ्नो मनपर्ने गहना जोगाउन सकिन्छ । यदि कुनै उपायले राम्रो काम गरेन भने अर्को तरिका अपनाउन सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4