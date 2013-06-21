पाँचथरमा विगतको तुलनामा छिट्टै रोपियो चैते धान (तस्वीरहरु)

विगतमा १५ चैतपछि रोपाइँ सुरु हुन्थ्यो । तर अहिले धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छ ।

गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ चैत १२ गते ११:२२

१२ चैत, पाँचथर । पूर्वी पहाडी जिल्लामा विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिट्टै चैते धान रोपिएको छ । फिदिम– २ को होक्माखोला आसपासका अधिकांश खेतमा चैते धान रोपिएको छ ।

यहाँका किसान उपेन्द्र अर्यालका अनुसार विगतमा १५ चैतपछि रोपाइँ सुरु हुन्थ्यो । तर अहिले धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँ सकिएको छ । ‘माघमा राखिएको बिउ हुर्किएपछि रोपाइँ गरिन्छ । हामी धेरै पहिलादेखि यहाँ खेती गर्छौ । यसपालि गर्मी बढेको अनुभव गरेका छौँ । पहिला भन्दा धेरै तातो भएर होला बिउ पनि छिटो हुर्कियो,’ उनले भने ।

खेतमा भेटिएकी चन्द्रकुमारी श्रेष्ठले पनि योपल्ट धान छिट्टै रोपिएको सुनाइन् । ‘यहाँको खेतमा पानीको ठूलो समस्या छ । जमिन तातिँदा छिटो बिउ हुर्किन्छ । त्यही भएको हो की ?’ उनले भनिन् ।

केही दिन अघिको वर्षाका कारण चैते धान खेती गर्न सजिलो भएको छ । औल क्षेत्रमा चैते धान खेती गरिन्छ । चैते धान खेती हुने ठाउँमा दुई पल्ट धान खेती लगाईइ । पर्याप्त सिचाइँ हुने ठाउँमामात्र धान खेती हुने गरेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका बाली संरक्षण अधिकृत केशर बहादुर मगरातीले पनि विगतको तुलनामा यो वर्ष केही हप्ता छिटो धान रोपिएको बताए । चैतको पहिलो हप्तादेखि नै यो पल्ट धान रोप्न थालिएको उनले बताए ।  उनका अनुसार फिदिम नगरपालिका, फाल्गुनन्द, कुम्मायक, हिलिहाङ, मिक्लाजुङमा चैते धान खेती हुने गरेको छ । ‘गत वर्ष पाँचथरमा चैते धान खेती घटेको थियो । सिचाइँ कुलो तथा खेत बगाएकाले खेती घटेको थियो । यो पल्ट कुलो बनेकाले धान खेती बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार गत वर्ष चैते २ हजार १ सय ३६ हेक्टरमा खेती भएको थियो ।

चैते धान पाँचथर
कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने पुष्टि भयो : एमाले महासचिव पोखरेल

तोलामा २ हजार ९ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

कार्की आयोग प्रतिवेदन : एआईजी शाहलाई कारबाही र पुरस्कार दुवै सिफारिस

सामाजिक सञ्जाल लतको मुद्दामा मेटा र युट्युब दोषी ठहर, ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति आदेश

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपाको अनुरोध

रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

