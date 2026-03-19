विन्डोज इन्साइडर प्रोग्राममा सुधार : नयाँ ‘एक्सपेरिमेन्टल’ च्यानल र फिचर कन्ट्रोलको सुविधा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते ७:०७

काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले विन्डोजको गुणस्तर सुधार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप ‘विन्डोज इन्साइडर प्रोग्राम’ मा व्यापक फेरबदल गर्ने घोषणा गरेको छ।

सार्वजनिक बेटा परीक्षण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन कम्पनीले परीक्षणका च्यानलहरूलाई पुनर्गठन गरेको हो।

बिहीबार माइक्रोसफ्टका प्रिन्सिपल ग्रुप प्रोडक्ट म्यानेजर एलिक ओटले सार्वजनिक गरेको नयाँ योजना अनुसार अब साविकका ‘क्यानरी’ र ‘डेभ’ च्यानलहरूलाई मिलाएर एउटै ‘एक्सपेरिमेन्टल’ च्यानल बनाइएको छ।

यस च्यानलमा नयाँ फिचरहरू सबैभन्दा पहिले उपलब्ध हुनेछन् र प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाले सिधै निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पार्नेछ।

नयाँ प्रणालीका मुख्य विशेषताहरू

च्यानल पुनर्गठन : नयाँ प्रणालीमा ‘एक्सपेरिमेन्टल’ र ‘बेटा’ मुख्य च्यानल रहनेछन्। ‘रिलिज प्रिभ्यू’ च्यानललाई भने ‘एडभान्स्ड’ विकल्पका रूपमा लुकाइएको छ, जुन मुख्यतया आईटी क्षेत्रका विज्ञहरूका लागि लक्षित छ ।

फिचर फ्ल्याग पेज ) : अब प्रयोगकर्ताले नयाँ फिचरहरू आफैँ इनेबल/डिसेबल गर्न सक्नेछन्। यसअघि ‘भाइभ टुल’ जस्ता सफ्टवेयरबाट गरिने यो काम अब विन्डोज सेटिङबाटै सिधै गर्न सकिनेछ।

तल्लो च्यानलमा जान सहज : अब इन्साइडर प्रोग्रामबाट बाहिरिन वा एउटा च्यानलबाट अर्कोमा जानका लागि विन्डोज पूर्ण रूपमा ‘वाइप’ गरेर पुन: इन्स्टल गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। ‘इन-प्लेस अपग्रेड’ मार्फत प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षित राख्दै च्यानल परिवर्तन गर्न सकिनेछ।

सीएफआर को अन्त्य : बेटा च्यानलमा अब ‘कन्ट्रोल्ड फिचर रोलआउट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। यसको अर्थ, यदि ब्लगमा कुनै नयाँ फिचरबारे लेखिएको छ र  त्यो भर्सन इन्स्टल गरिएको छ भने, रिबुट गरेपछि त्यो फिचर सिस्टममा तुरुन्तै देखिनेछ।

यी परिवर्तनहरू आगामी केही हप्ताभित्रै लागू हुनेछन्। हाल क्यानरी र डेभ च्यानलमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले चलाइरहेको विन्डोजको संस्करण (जस्तै २५एच२ वा २६एच१) का आधारमा नयाँ च्यानलहरूमा स्वतः सारिनेछ।

माइक्रोसफ्टको यो कदमले विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूमाझ रहेको अन्योल हटाउने र सफ्टवेयरको गुणस्तर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच १५ घण्टाभन्दा लामो प्रत्यक्ष वार्ता, महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै मतभेद

पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिकाबीच १५ घण्टाभन्दा लामो प्रत्यक्ष वार्ता, महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै मतभेद
वैज्ञानिकहरूद्वारा ‘क्लटिङ क्लटिङ’ को समस्या समाधान, खुल्यो सुरक्षित खोप बनाउन बाटो

वैज्ञानिकहरूद्वारा ‘क्लटिङ क्लटिङ’ को समस्या समाधान, खुल्यो सुरक्षित खोप बनाउन बाटो
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको भाउ
सामसनको शतक, ओभरटनको ४ विकेटमा चेन्नईको पहिलो जित

सामसनको शतक, ओभरटनको ४ विकेटमा चेन्नईको पहिलो जित
गौरीशंकर सुपर लिग यू-१७ क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु

गौरीशंकर सुपर लिग यू-१७ क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु
विवादित बन्यो राष्ट्रिय अपांग महासंघको महाधिवेशन

विवादित बन्यो राष्ट्रिय अपांग महासंघको महाधिवेशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

