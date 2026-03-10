डोल्पा : सुन्दरताको खानी, सुविधाबाट टाढा

प्राकृतिक रूपमा धनी डोल्पा अझै पनि पूर्वाधारको अभावमा पछाडि परेको छ ।

पूर्ण सार्की पूर्ण सार्की
२०८२ चैत २७ गते ७:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पा जिल्लाको प्राकृतिक सौन्दर्य विश्वकै दुर्लभ भूभागमा पर्छ र शे–फोक्सुण्डो ताल प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हो।
  • डोल्पामा सडक पूर्वाधार कमजोर छ, विशेषगरी माथिल्लो डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट टाढा छ र भेरी करिडोर अन्तर्गत सडक निर्माण सुस्त छ।
  • डोल्पामा सञ्चार र इन्टरनेट सेवा कमजोर भएका कारण दैनिक जीवन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समस्या छ, नेपाल टेलिकममार्फत सेवा विस्तारको माग भइरहे पनि सुनुवाइ छैन।

२७ चैत, डोल्पा । हिमालले अँगालो हालेको, निलो आकाशमुनि चम्किने ताल र शान्त जीवनशैलीले सजिएको डोल्पा नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै दुर्लभ र मोहक भूभागमध्ये एक मानिन्छ ।

यहाँको प्राकृतिक वैभव यस्तो छ, जसले पहिलो पटक पुग्ने जोकोहीलाई मोहित बनाउँछ । तर कमजोर पूर्वाधार र कठिन पहुँचका कारण डोल्पाको सौन्दर्य अझै पनि सीमित घेराभित्र कैदजस्तै छ ।

डोल्पाको विशेष परिचय भनेको शे–फोक्सुण्डो ताल हो । असाधारण नीलो रंगले भरिएको, हिमालको काखमा अवस्थित यो ताल नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर जलाशयमध्ये पर्छ । वरिपरि फैलिएको शान्त वातावरण, हिमाली वनस्पति र स्वच्छ हावाले यो ठाउँलाई अझै मनमोहक बनाएको छ ।

त्यसैगरी, जगदुल्ला ताल, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर र प्राचीन मष्टो परम्परासँगै बौद्ध संस्कृति यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन् । माथिल्लो डोल्पाको भू–दृश्य, कान्जिरोवा हिमाल क्षेत्र र हिमाली जीवनशैलीले पर्यटकलाई एक फरक संसारमा पुर्‍याउँछ ।

अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि डोल्पा पुग्नु सजिलो छैन । जिल्लाका अधिकांश स्थानमा पुग्न अझै कयौं दिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सदरमुकाम दुनैसम्म र तल्लो डोल्पाका केही क्षेत्रमा सडक सुविधा पुगे पनि माथिल्लो डोल्पा अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट टाढै छ ।

जगदुल्ला गाउँपालिकास्थित जगदुल्ला ताल । यही तालको नामबाट पालिकाको नामाकरण गरिएको हो ।

२०७५ साल मंसिर ४ गते डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको घोषणा गरिए पनि भेरी करिडोर अन्तर्गतका सडक अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

माथिल्लो डोल्पालाई जोड्ने भेरी करिडोर अन्तर्गत लासीक्याप–सिसौल सडकखण्ड निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । यो सडक निर्माण सम्पन्न भए जिल्लामा पर्यटकको संख्यामा वृद्धिसहित स्थानीयको जीविकोपार्जन पनि सहज हुने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेर बुढा बताउँछन् ।

जाजरकोट–डोल्पा खण्डका धेरै खोलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षायाममा यात्रा अझै जोखिमपूर्ण बन्छ । हिउँदयाममा सदरमुकामसम्म सिधा यातायात सञ्चालन हुने भए पनि वर्षायाममा ४/५ ठाउँ गाडी फेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डोल्पाका स्थानीय जुने सार्कीले बताए ।

हवाई यात्रा भरपर्दो तर महँगो

जुफाल विमानस्थल ।

हाल जुफाल विमानस्थल नै डोल्पा जिल्लामा प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार हो । तर सीमित उडान, मौसमको अनिश्चितता र महँगो भाडाले यात्रु र पर्यटक दुवैलाई चुनौती थपेको छ ।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायी नोर्बु लामाका अनुसार डोल्पामा आउने पर्यटकहरू यहाँको सौन्दर्य देखेर चकित पर्छन्, तर कठिन पहुँचका कारण धेरैले पुन: आउने योजना बनाउँदैनन् ।

डोल्पामा पूर्वाधारको अभावले स्थानीय जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चारवटा पालिका अझै सडक पहुँचबाट बाहिर छन् । उनीहरुलाई सदरमुकामसम्म पुग्नका लागि पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मुड्केचुला गाउँपालिकाजस्ता क्षेत्रहरूमा सडक र पुल निर्माण सुस्त गतिमा छ । निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाले केही आशा जगाए पनि रुकुम पश्चिम–डोल्पा सिमानामा रहेको त्रिवेणी पुल समयमै नबन्दा सडक विस्तार अवरुद्ध छ ।

सञ्चार सुविधाको अभाव

फोक्सुण्डो ताल । नेपालकै दोस्रो ठूलो तालको रूपमा परिचित यो तालमा बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउँछन् । यहाँ राम्रो सञ्चार सुविधा छैन ।

डोल्पाको अर्को ठूलो चुनौती हो सञ्चार र इन्टरनेटको कमजोर पहुँच । धेरै स्थानमा नेटवर्क नहुँदा पर्यटक र स्थानीय दुवै सूचना र सम्पर्कबाट टाढा छन् ।

नेपाल टेलिकममार्फत सेवा विस्तारको माग भइरहे पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नहुँदा समस्या यथावत् छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन मात्र होइन, दैनिक जीवनलाई पनि कठिन बनाएको छ ।

सञ्चार र इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा माग गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको पूर्वमन्त्री धन बहादुर बुढाले बताए ।

डोल्पामा भरपर्दो सडक, हवाई सेवामा सुलभ पहुँच, होटल तथा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सकियो भने डोल्पा देशकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने सांसद बुढा बताउँछन् ।

सम्भावनाको ढोका

डोल्पाको त्रिपुराकोट बगर बजार । यो जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र समेत हो ।

डोल्पामा प्राकृतिक आकर्षणको कुनै कमी छैन । फोकसुण्डो ताल, फोकसुण्डो झरना, मुकुटेश्वर हिमाल, यार्सागुम्बा, पाटन, हिउँचितुवा, नाउर जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, विविध हिमालका मनोरम दृश्य र विशिष्ट संस्कृति डोल्पाका प्रमुख आकर्षण हुन् ।

तर, भरपर्दो सडक, सुलभ हवाई सेवा, स्तरीय होटल तथा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सकियो भने मात्रै यो सम्भावना वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

प्राकृतिक रूपमा धनी डोल्पा अझै पनि पूर्वाधारको अभावमा पछाडि परेको छ । ‘विश्वकै सुन्दर ठाउँ’ को पहिचान पाएको यो जिल्लामा यदि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियो भने, नेपालकै मात्र होइन, विश्व पर्यटन नक्सामा अग्रणी गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने प्रबल सम्भावना छ ।

डोल्पा सदरमुकाम दुनै बजार ।
शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्ने मुक्पोरोङ हिमाल ।

डोल्पा पर्यटकीय स्थल
पूर्ण सार्की

डोल्पामा एक आमा बाटोमै सुत्केरी, नवजात शिशुको मृत्यु

निर्वाचनमा मतपेटिका ओसार्न आएको हेलिकप्टर १६ दिनदेखि डोल्पामा 'ग्राउन्डेड' 

डोल्पाबाट एसईईमा ६७४ विद्यार्थी सहभागी हुँदै

डोल्पाबाट चौथोपटक निर्वाचित भए नेकपाका धनबहादुर

डोल्पाको निर्वाचन रद्द गर्न माग गर्दै उजुरी

डोल्पामा दुई पालिकाको मतगणना सकियो, नेकपाका बुढाकाे अग्रता कायमै

