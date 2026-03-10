डोल्पामा असिनासहितको पानीले स्याउका बिरुवामा क्षति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १६:५९

  • डोल्पामा १३ वैशाखमा परेको असिनाले स्याउका बिरुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।
  • त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा असिनाले फुलेका स्याउका फूल र दाना सबै नष्ट भएका छन्।
  • किसानहरूले बाली बीमा नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको र राहत तथा बीमा व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

१३ वैशाख, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा असिनासँगै परेको पानीले स्याउको बिरुवामा क्षति पुर्‍याएको छ ।

शनिबार साँझको अविरल वर्षासँगै परेको असिनाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका स्याउका बिरुवामा क्षति पुर्‍याएको हो ।

स्याउको राजधानीका रूपमा परिचित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ जिउँ, सुँ गाउँ ,४ को रंग गाउँ ठुलिभेरीको डाँगीवाडा, जुफाल, थाला लगायतका क्षेत्रमा असिनाले स्याउ खेतीमा क्षति पुर्याएको कृषकले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लामा झण्डै आधा घण्टासम्म परेको असिनाले भर्खर फुलेका स्याउका फूल र लाग्दै गरेका दाना सबै झारेर नष्ट गरेको त्रिपुरासुन्दरी ३ स्थित महादेव फलफूल तथा बगैचा उद्योगका प्रोपाइटर रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘एकैछिनको असिनाले वर्षभरीको मेहनत सखाप बनायो। गत वर्ष स्याउबाट मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएको थियो, असिनाका कारण यस वर्ष सोचेजस्तो उत्पादन नहुने भयो ।’

प्राकृतिक विपद्ले डोल्पाका स्याउ किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा संकटमा पारेको छ । विशेषगरी बीमा व्यवस्था नहुँदा किसानहरू थप मारमा परेका छन् । जुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा स्याउ बाली बीमा लागू भएको सुनिए पनि डोल्पामा भने यस्तो कुनै प्रभावकारी व्यवस्था नभएको किसानहरूको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका कार्यालय प्रमुख गोविन्द बहादुर मल्लले स्याउ किसानहरुलाई बीमा गर्न विगतदेखि नै बुझाउँदै आएपनि खासै चासो नदिएको बताए ।

डोल्पाली किसानहरूले विपद्का कारण भएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी राहत तथा बाली बीमा व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डोल्पाका दुई पालिकामा आइतबार पनि विद्यालय खुल्ने

डोल्पा : सुन्दरताको खानी, सुविधाबाट टाढा

डोल्पामा एक आमा बाटोमै सुत्केरी, नवजात शिशुको मृत्यु

निर्वाचनमा मतपेटिका ओसार्न आएको हेलिकप्टर १६ दिनदेखि डोल्पामा ‘ग्राउन्डेड’ 

डोल्पाबाट एसईईमा ६७४ विद्यार्थी सहभागी हुँदै

डोल्पाबाट चौथोपटक निर्वाचित भए नेकपाका धनबहादुर

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

