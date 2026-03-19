के राम्रो निद्राका लागि ‘क्याम्पिङ’ ठीक हुन्छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते ११:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्राकृतिक प्रकाश र रातको अँध्यारोमा बस्दा सुत्ने समय करिब दुई घण्टा अगाडि सर्छ र हृदय रोग र डिप्रेसनको जोखिम कम हुन्छ।

राम्ररी निदाउन नसक्नु पछिल्लो जीवनशैलीको एउटा ठूलो समस्या बन्दै गइरहेको छ । अत्याधिक मात्रामा स्क्रिन टाइम, तनाव, अव्यवस्थित खानपान आदिका कारण यो समस्या धेरैमा देखिरहेको छ ।

यद्यपि, अनिद्राको समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रकृतिसँगको सामीप्यता अर्थात् ‘क्याम्पिङ’ एउटा प्रभावकारी समाधान हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । ओछ्यानको अभाव र बाहिरी वातावरणको चुनौतीका बाबजुद पनि चराहरूको चिरबिर र प्राकृतिक प्रकाशमा सुत्दा निद्राको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने ती अध्ययनहरूको दाबी छ।

मुख्य रूपमा यसबारे अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरका प्रोफेसर केनेथ राइट र उनको टोलीले अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन् । राइट युनिभर्सिटीको स्लिप एण्ड क्रोनोबायोलोजी ल्याबोरेटरीका निर्देशक हुन् । उनले विगत १५ वर्षदेखि क्याम्पिङ, प्राकृतिक प्रकाश र मान्छेको जैविक घडीबीचको सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

उनको अनुसन्धानका अनुसार अधिकांश मान्छेहरू सूर्य अस्ताएको धेरै समयपछि मात्र सुत्ने गर्छन् । त्यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । तर, क्याम्पिङले हाम्रो शरीरको जैविक घडीलाई रिसेट गर्न सक्छ ।

त्यस्तै प्राकृतिक प्रकाश र रातको अँध्यारोमा बस्दा हाम्रो सुत्ने समय अन्य समयको तुलनामा करिब दुई घण्टा अगाडि सर्छ । यसले हृदय रोग र डिप्रेसन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

त्यस्तै क्याम्पेनिङमा जाने धेरैजसोले निद्रा राम्ररी लागेको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा पनि यो संस्कार बिस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विशेषत: शहरमा बस्नेहरू यो संस्कारमा भिज्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । यद्यपि क्याम्पेनिङमा जाँदा अपनाउनु पर्ने केही तरिकाहरू भने छन् ।

रूखमुनि पाल नटाँग्ने

सजिलो हुने भनेर धेरैले रूखमुनि पाल टाँग्ने गर्छन् । तर, त्यसो गर्नु उचित हुँदैन । वर्षाको समयमा रूखबाट झर्ने ठूला थोपाको आवाजले झन् बढी आवाज निकाल्छन् र यसले सुत्नमा समस्या पार्छ ।

जमिनको चिसोबाट बच्ने

जमिनको चिसोबाट बच्नका लागि भुइँमा राम्रो इन्सुलेशन प्याडको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

घरायसी विकल्प

यदि क्याम्पिङ जान सम्भव छैन भने घरमै पनि साँझको समयमा मधुरो वा रातो प्रकाशको प्रयोग गरेर प्राकृतिक वातावरणको आभास दिलाउन सकिन्छ।

क्याम्पिङ निद्रा
निर्माणाधीन रङ्गशालाको काम छिटो टुङ्ग्याउन मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन

निर्माणाधीन रङ्गशालाको काम छिटो टुङ्ग्याउन मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन
सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो

सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो
२०२६ सुरु भएयताका ७ उत्कृष्ट फिल्महरू

२०२६ सुरु भएयताका ७ उत्कृष्ट फिल्महरू
सरकारले तोक्यो गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकारले तोक्यो गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य
प्युठानमा टिप्परको ठक्करबाट स्कुटी चालकको मृत्यु

प्युठानमा टिप्परको ठक्करबाट स्कुटी चालकको मृत्यु
मुलुक निर्दलीयतिर जान खोजेको भन्दै मोर्चाबन्दी सुरु

मुलुक निर्दलीयतिर जान खोजेको भन्दै मोर्चाबन्दी सुरु

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

