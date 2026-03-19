सञ्चारमाध्यममा सरकारको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित

महासंघले सरकारको सो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थ नीति र संघीयताविपरीत रहेको भनेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते २०:३९

२८ चैत, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नै दललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार महासंघले शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।

महासंघले सरकारको सो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थ नीति र संघीयताविपरीत रहेको भनेको छ । जसविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाइदिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई यो विषय संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठाउन ध्यानाकर्षण गरिएको महासंघका महासचिव दाहालले बताए ।

पत्रमा सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढेको, निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा परेको, सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण भएको, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

दाहालका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी कायम रहे महासंघले आज र भोलि भइरहेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित