अनुष्कालाई ‘मिस वर्ल्ड’ संगठनको बधाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस वर्ल्ड संगठनका प्रमुख जुलिया मोरलीले संघीय सांसद बनेकी पहिलो मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई बधाई दिएका छन्।
  • अनुष्काले सन् २०१९ को मिस वर्ल्डमा उत्कृष्ट १२ मा पुगेकी थिइन् र दुई विधामा जित हासिल गरेकी थिइन्।
  • उनले समानुपातिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी हुन् र सामाजिक अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्।

काठमाडौं । संघीय सांसद बनेकी पहिलो मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई मिस वर्ल्ड संगठनले बधाई दिएको छ । संगठन प्रमुख जुलिया मोरलीले उनको उपलब्धिमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।

मोरलीले सन् २०१९ मा भएको मिस वल्र्ड प्रतियोगितामा अनुष्का उत्कृष्ट १२ मा पुगेको र ‘ब्यूटी विथ पर्पस’ तथा ‘मल्टिमिडिया’ विधामा जित हासिल गरेको स्मरण गरेकी छन् ।

अनुष्काले सन् २०१९ मा लन्डनमा सम्पन्न ६९औँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् ।

उनी समानुपातिक प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसद सदस्य चयन भएकी हुन् । उनको चयनले सार्वजनिक जीवनका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू नीति निर्माणमा आउने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको मिस वर्ल्ड संगठनले जनाएको छ ।

मिस नेपालको उपाधि जितेपछि अनुष्काले व्यवसाय र सामाजिक अभियान दुवै क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । उनले ‘ब्यूटी विथ पर्पस’सँग सम्बन्धित सामाजिक मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।

सांसद बनेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लेखेकी छन्, ‘नेपाललाई इमानदार, राम्रो र बलियो शासन, सुरक्षा, न्याय, मर्यादा, समानता र समृद्धि आवश्यक छ । इमानदारी र दृढताका साथ सेवा गर्नेछु ।’

उनको यो यात्रालाई सामाजिक सञ्जाल र मिस नेपाल समुदायमा व्यापक स्वागत गरिएको छ । धेरैले यसलाई आवाजबाट नीति निर्माणसम्मको स्वाभाविक यात्रा भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories

