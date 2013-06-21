गौशालामा विजोग गाईलाई सहयोग गर्न धेरैको इच्छा, कहाँ र कसरी गर्ने ?

सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ चैत ५ गते १३:४०

५ चैत्र, काठमाडौं । कैलालीको बर्दगोरियामा रहेको गौशालाका गाईहरूको दयनीय अवस्थाबारे समाचार आएपछि सहयोगी हातहरू जुट्न थालेका छन् । अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारले गौशालामा खाना अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र बजेटको कमीका कारण गाईहरू भोकै बस्नुपर्ने, बिरामी पर्ने र दैनिक मृत्यु हुने अवस्था उजागर गरेको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले सहयोग गर्न चासो देखाएका छन् । गौशालामा गाईका लागि खाना, पानी औषधि र उचित स्याहारको खाँचो रहेको गौशाला सञ्चालक समितिले जानकारी दिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भौतिक संरचना सुधार र दिगो व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता देखिएको छ ।

गौशाला सञ्चालक समितिले सहयोग गर्न इच्छुक सबैलाई पारदर्शी रूपमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । समितिका अनुसार सहयोग नगद मात्र नभई गाईका लागि आवश्यक खानाकुरा, औषधि, भौतिक सामग्री वा अन्य आवश्यक वस्तुका रूपमा पनि गर्न सकिन्छ ।

कहाँ गर्ने सहयोग ?

गौशालालाई प्रत्यक्ष र पारदर्शी रूपमा सहयोग गर्न इच्छुकहरूले समितिका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । सहयोगका लागि गौशाला सञ्चालक समितिको सचिव बाल चन्द्र काथरिया (९८४८४९९१०८) र अध्यक्ष देव चौधरी (९८१५६७२०९९) लाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

समितिले सहयोगदातालाई सिधै सम्पर्क गरेर आवश्यकताको जानकारी लिई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ, जसले सहयोग पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

समाचारपछि देखिएको सहयोगी सक्रियताले गौशालाको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

गाई बर्दगोरिया
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन सफल भएकामा धन्यवाद दिँदै मुगु हुँदै जुम्ला पुगिन् प्रधानमन्त्री

चीनले ऊर्जा संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ?

राशिद र भुर्तेलको अर्धशतकमा पुलिस क्लबले गर्‍यो जय ट्रफीको उपाधि रक्षा

टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्युु

६४ अंक बढ्यो सेयर बजार, २१ अर्ब नाघ्यो कारोबार

राजेश हमालको नाममा १२ लाख ७७ हजार भ्रष्टाचार, गाउँपालिका अध्यक्षसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

