एसईई र विद्यार्थीको चिन्ता : जब परीक्षा अत्यधिक बोझ बन्छ

नेहा केसी नेहा केसी
२०८२ चैत ४ गते १७:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसईई परीक्षा अघि विद्यार्थीहरूमा मानसिक तनावका कारण पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, थकान जस्ता शारीरिक समस्या देखिन्छन्।
  • अभिभावकले निगरानीभन्दा अर्थपूर्ण सहयोग र सहानुभूति देखाउँदा विद्यार्थीहरू आत्मविश्वासका साथ परीक्षा सामना गर्न सक्षम हुन्छन्।

केही वर्षअघि एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) सुरु हुनुअघि कक्षा १० का एक विद्यार्थी शान्त रूपमा मेरो कार्यकक्ष बाहिर उभिएका थिए । उनले कुनै गल्ती गरेका थिएनन्, परीक्षाको तयारी पनि गरिरहेकै थिए । उनले सुनाए– उनी राति राम्रोसँग सुत्न सकेका छैनन् । केही हप्तादेखि उनलाई पेट दुख्ने समस्या पनि थियो, तर चिकित्सकलाई देखाउँदा कुनै शारीरिक समस्या देखिएन । यही बोकेर आएका थिए, ती विद्यार्थी।

हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुन्छन् । तर परीक्षा कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि नै धेरै विद्यार्थीहरू परीक्षासँग जोडिएका अपेक्षाहरूका कारण थकित र चिन्तित भइसकेका हुन्छन् । परीक्षा नजिकिँदै जाँदा ज्वरो आउने, टाउको दुद्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी, अत्यधिक थकान हुने र बारम्बार बिरामी पर्नु सामान्य जस्तै देखिन्छ ।

यस्ता लक्षणलाई प्रायः बहाना ठानिन्छ, तर वास्तविकतामा यी गहिरा मानसिक तनावका संकेत हुन् । परीक्षा नजिकिँदै गर्दा धेरै बालबालिको मनले भन्न खोजिरहेको हुन्छ, ‘म पढ्न सक्दिन होइन, म यो दबाब सम्हाल्न सकिरहेको छैन ।’

जब चिन्ता शरीरमार्फत बोल्छ

किशोरावस्थामा भावनात्मक तनाव सधैँ शब्दमा व्यक्त हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा चिन्ता शारीरिक रूपमा देखिन्छ । परीक्षा समयमा बारम्बार बिरामी पर्नु भनेको ‘शरीरलाई के भयो ?’ भन्ने मात्रै होइन ‘मनमा के बोझ छ ?’ भनेर सोध्नु पर्ने संकेत हो ।

हार्वर्ड मेडिकल स्कुल (२०२३) को न्युरोसाइन्स अनुसन्धान अनुसार दीर्घकालीन तनावले शरीरको ‘फाइट अर फ्लाइट’ प्रणाली सक्रिय बनाउँछ, जसले कोर्टिसोल हर्मोन बढाउँछ । यसका कारण टाउको दुखाइ, पेटसम्बन्धी समस्या, थकान, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनु र ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुनु जस्ता समस्या देखिन्छन् विशेषगरी उच्च दबाबयुक्त परीक्षामा ।

यी संकेतलाई बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो पीडालाई कमजोरी ठान्न थाल्छन्, चेतावनी होइन ।

लक्षण चाँडै चिनेर अभिभावक र विद्यालयले दबाब होइन, सहानुभूति देखाउन सके विद्यार्थीहरू आत्मनियन्त्रणमा फर्कन्छन्, ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् र डरभन्दा आत्मविश्वासका साथ परीक्षा सामना गर्न सक्षम हुन्छन्।

किशोरावस्था र अभिभावक–सन्तान सम्बन्ध

एसईई किशोरावस्थाको संवेदनशील चरणसँगै पर्छ । यस समयमा अभिभावक–सन्तान सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुन्छ । कतिपय बालबालिका अझै आश्वासन खोज्छन् भने कतिपय सल्लाहबाट टाढा रहन्छन् । अभिभावकले सल्लाह दिँदा च्याठिने, रिसाउने गर्छन् वा मौन बन्छन् । यसलाई प्रायः असम्मान ठानिन्छ ।

युनिसेफ (२०२३) को अनुसन्धानअनुसार १४देखि १६ वर्षको उमेरमा देखिने प्रतिरोधी व्यवहार विकासको सामान्य चरण हो । यस उमेरमा किशोर-किशोरीहरू आफ्नो पहिचान, स्वायत्तता र आत्मनिर्णय खोजिरहेका हुन्छन्, तर भावनात्मक सुरक्षाको आवश्यकता अझै रहन्छ । उनीहरूको प्रतिक्रिया अवज्ञा होइन, आन्तरिक द्वन्द्वको संकेत हो ।

अभिभावकले ३.९ वा सोभन्दा माथिको जीपीए लक्ष्य राख्न आग्रह गर्दा ‘जे हुन्छ, हुन्छ’ भन्ने जवाफ आउन सक्छ । तर यस पछाडि असफलताको डर, चिन्ता वा भावनात्मक थकान लुकेको हुन्छ । धेरै विद्यार्थी स्वतन्त्रता चाहने र बुझाइ खोज्नेबीच डोलाइरहेका हुन्छन् ।

निगरानी कि अर्थपूर्ण सहयोग ?

अभिभावकको निगरानी आवश्यक छ, तर त्यसको तरिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘तँ सधैँ मोबाइलमै हुन्छस्’, ‘पढ्दैनस्’ जस्ता टिप्पणीले सहयोगभन्दा पनि निरीक्षण भइरहेको अनुभूति गराउँछ ।

अर्थपूर्ण सहयोग भनेको साथ दिनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, र बच्चालाई आफ्नै गति र क्षमतामा अघि बढ्न दिनुहोस्

-खुला प्रश्न सोध्नु

उपदेशदिनु भन्दा बढी सुन्ने

-नियन्त्रण होइन, मार्गदर्शन गर्नु

बालबालिका तब खुल्छन् जब उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, निरन्तर मूल्यांकन भइरहेको होइन ।

‘मलाई भाग्न मन लाग्छ’

‘म पढ्न चाहन्न, म यहाँबाट भाग्न चाहन्छु’ जस्ता वाक्यलाई नाटक वा अल्छीपन ठान्नु हुँदैन । यी भावनात्मक अत्यधिक दबाब, असफलताको डर वा आत्मविश्वास गुमेको संकेत हुन् । धेरै विद्यार्थी सोध्छन्, ‘कक्षा १२ अझै महत्त्वपूर्ण छ भने कक्षा १० मा किन यति धेरै दबाब ? एसईईले भविष्य नै निर्धारण गर्छ भन्ने धारणा गलत भए पनि, निरन्तर तुलना र अपेक्षाबीच बाँचिरहेका विद्यार्थीका लागि यो अत्यन्त वास्तविक हुन्छ ।

तुलना र समान परिणामको भ्रम

अर्को ठूलो तनावको स्रोत तुलना हो । कसैले धेरै मिहिनेत गरेर पनि कम अंक ल्याउँछ, कसैले कम पढेजस्तो देखिएर पनि राम्रो गर्छ । घरघरमा सुनिने वाक्य, ‘यो त कहिल्यै पढेको देखिएन, तर कति राम्रो मार्क्स ल्यायो ।’ तर अंकले बुद्धिमत्ता, प्रयास वा भविष्यको सम्भावना मापन गर्दैन । सिकाइको शैली, गति, मार्गदर्शन भावनात्मक तयारी फरक-फरक हुन्छ ।

एसईई समयमा के वास्तवमै सहयोगी हुन्छ ?

-यथार्थपरक दिनचर्या

-दबाब होइन, अध्ययन विधिमा मार्गदर्शन

-पोषण र निद्रा

(लेखक नेहा केसी  स्वस्ती श्री गुरुकुल स्कूलकी प्रिन्सिपल हुन् )

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
