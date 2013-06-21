+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद बनेकी पूर्वमिस नेपाल अनुष्काले नेवारी भाषामा सपथ लिने

अनुष्का सांसद बन्ने पहिलो मिस नेपाल समेत हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेर नेवारी भाषामा सपथ लिने तयारी गरिरहेकी छन्।
  • उनले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गरेकाले नेपाल भाषामा सपथ लिँदा आदिवासी भाषाको सम्मान हुने बताइन्।
  • सपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार सांसदले मातृ भाषामा सपथ लिन सक्ने व्यवस्था छ र अनुष्काले निर्वाचन आयोगमा नाम टिपाएकी छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसद बनेकी पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले नेवारी (नेपाल भाषा) मा सपथ लिने भएकी छन् । उनलाई रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनाएको हो ।

आफूले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गरेकाले नेपाल भाषामा सपथ लिँदा आदिवासी भाषाको सम्मान हुने अनुष्काले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

नेपाल भाषामा सपथ लिने जनाउँदै उनले निर्वाचन आयोगमा नाम टिपाएकी छन् । श्रेष्ठसहित २१ फागुनको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पद तथा गोपनियताको शपथ चैत १२ गते हुँदैछ ।

अनुष्का सांसद बन्ने पहिलो मिस नेपाल समेत हुन् ।

शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ मा शपथको भाषासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदहरूलाई मातृ भाषामा शपथ लिने बाटो खुला गरिदिएको छ । शपथ सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘शपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा लिनु वा गराउनु पर्नेछ ।’

मातृभाषामा शपथ लिने भएमा अनुसूचीमा उल्लेखित शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी त्यस्तो अनुवाद आफैँले प्रमाणित गरी शपथ गराउने पदाधिकारी समक्ष शपथ लिनु अगावै पेश गर्नु पर्ने ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अनुष्का श्रेष्ठ पूर्वमिस नेपाल सपथ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित