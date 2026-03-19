+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजनीतिक दबाबपछि ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटकको प्रदर्शन रोकियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १७:५८

१० जेठ, काठमाडौं । थापागाउँस्थित एक थिएटर नेपालमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’ को प्रदर्शन अनिश्चित कालका लागि रोकिएको छ । राजनीतिक दबाबका कारण नाटक रोक्नु परेको निर्देशक सहलेसले बताए ।

उनका अनुसार आइतबार बसेको आकश्मिक बैठकले नाटकको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

नाटकलाई लिएर पछिल्लो समय ज्यान मार्ने धम्की आए पछि कलाकारहरू तनावमा परेको उनले बताए । निर्देशक सहलेसका अनुसार यसै नाटकमा संलग्न एक जना कलाकारले शनिबार इस्टाग्राममा नाटकमा आवद्ध नहुने लेखेका थिए । त्यसपछि उनी सम्पर्कमा आएनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस

२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !

उनका अनुसार धेरैले नाटकको नाममा प्रयोग गरिएको लुसिफर शब्दलाई लिएर आपत्ति जनाएक छन् । यो नामलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ ।

थिएटरमै आएर एक समूहले नाटक बन्द गर्नुपर्ने बताएको थियो । यसबाहेक व्यक्तिगत फोनमा कल गरेर थर्काएको उनले जानकारी दिए ।

अब नयाँ कलाकार नभेटेसम्म नाट्क नहुने पनि उनले बताए । यसले कलाकारको मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाएको गुनासो उनको छ ।

नाटक लुसिफर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खल्तीमा १२ हजार बोकेर नाटक गर्न काठमाडौं छिरेका रविन

खल्तीमा १२ हजार बोकेर नाटक गर्न काठमाडौं छिरेका रविन
२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !

२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !
‘पत्रकारिताको नाममा अहिले डिजिटल मिडियाको ओइरो विरक्तलाग्दो छ’

‘पत्रकारिताको नाममा अहिले डिजिटल मिडियाको ओइरो विरक्तलाग्दो छ’
ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार

ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार
त्यो डरलाग्दो र पीडादायी समयको साक्षी : नाटक ‘सेतो धरती’

त्यो डरलाग्दो र पीडादायी समयको साक्षी : नाटक ‘सेतो धरती’
सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक

सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित