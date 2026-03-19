+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ब्रसेल्स ‘डिबेट’ अघि प्रमुख ईयू राष्ट्र चीनविरुद्ध कडा नीतिको पक्षमा 

यस पत्रमा स्पेन, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स र लिथुआनियाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १३:५३

युरोपेली संघ (ईयू) का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट भएका छन्। उनीहरूले ब्रसेल्सलाई कडा व्यापार नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। यो नीति चिनियाँ शैलीको अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन (ओभरक्यापासिटी ) संगको प्रतिष्पर्धामा केन्द्रित छ।

यस नयाँ नीतिमा आकस्मिक महसुल द्रुत रूपमा लगाउने योजना छ। यसमा बृहत्तर सुरक्षा उपायहरू समावेश छन्। साथै, नियम छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नयाँ शक्तिहरू थपिने छन्।

ब्रसेल्समा चीन केन्द्रित महत्त्वपूर्ण बहस हुनु केही दिनअघि एउटा पत्र तयार पारिएको छ। यस पत्रमा स्पेन, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स र लिथुआनियाले हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली संघले ‘प्रणालीगत र संरचनागत औद्योगिक अत्यधिक उत्पादन’ विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो वाक्यांश विशेष गरी बेइजिङलाई लक्षित गरेर प्रयोग गरिएको हो।

यो हस्तक्षेप यस्तो समयमा भएको हो जब युरोपेली आयोगले शुक्रबार चीन सम्बन्धी नीतिगत बहसको तयारी गरिरहेको छ। यो बहसले नयाँ दिशा तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ। चिनियाँ प्रतिस्पर्धाका कारण सिर्जित आर्थिक दबाबप्रति सरकार र उद्योगहरूबाट गुनासाहरू बढिरहेका छन्।

यो पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले फाइनान्सियल टाइम्सले समाचार लेखेको थियो। पत्रले प्रत्येक उत्पादनमा एन्टी-डम्पिङ मुद्दा चलाउनुको सट्टा सिङ्गो क्षेत्रको अवरोध हटाउन ईयूको सुरक्षा उपायहरू अझ आक्रामक रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेको छ।

यी उपायहरूले आयात ह्वात्तै बढेर स्थानीय उद्योगलाई हानि पुर्‍याएको अवस्थामा महसुल वा कोटा निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छन्। विगतमा यस्ता उपायहरू निकै कम प्रयोग गरिएका थिए। विशेष गरी चिनियाँ स्टील र फेरोएलोयजको आयात वृद्धिलाई रोक्न यसको प्रयोग भएको थियो। यी उत्पादनहरू स्टील उद्योगमा प्रयोग हुन्छन्।

यो पत्र साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले हेरेको छ। पत्रमा एउटा नयाँ ‘उत्थानशीलता साधन’ (रेजिलिएन्स टुल) लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। युरोपेली आपूर्तिको स्रोत तोकिएको सीमाभन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रित भएमा यो साधन सक्रिय हुनेछ।

ईयू राष्ट्र ब्रसेल्स ‘डिबेट’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘दलाई लामाको पुनर्जन्म’ मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई चीनको आग्रह

‘दलाई लामाको पुनर्जन्म’ मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई चीनको आग्रह
कान्सबाट फर्किएको टोलीलाई स्वागत गर्न पुगे २ मन्त्री, भन्छन्- नेपाल सिनेमाको देश पनि

कान्सबाट फर्किएको टोलीलाई स्वागत गर्न पुगे २ मन्त्री, भन्छन्- नेपाल सिनेमाको देश पनि
भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित झन्डै २ करोड

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित झन्डै २ करोड
प्लेयर्स टु वाच : ड्रिब्लर ब्वाई अर्थात् लियोनल मेस्सी

प्लेयर्स टु वाच : ड्रिब्लर ब्वाई अर्थात् लियोनल मेस्सी
कानून निर्माणमा नागरिक : संसदीय समितिमा मन्त्री गौतमले गराइन् डिजिटल प्लेटफर्मबारे जानकारी

कानून निर्माणमा नागरिक : संसदीय समितिमा मन्त्री गौतमले गराइन् डिजिटल प्लेटफर्मबारे जानकारी
तनावले शरीरका कुन–कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले शरीरका कुन–कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित