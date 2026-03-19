+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
नाटक :

ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार

यो नाटक, नाटकको नेपथ्यको कथा पनि हो । किनकि हामीले नाटक बनाउँदाको संघर्ष, जुगाड, अभाव र त्याग पनि मञ्चमा देख्न पाउँछौं ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८३ वैशाख २७ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको \'ग्रान्ड रिहर्सल\' नाटकले जीवनमा सन्तुलन र असन्तुलनको लुप देखाउँछ।

मान्छे सधैं जीवनमा सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको हुन्छ, ताकि ऊ कुनैपनि उद्देश्यमा सहज तरिकाले पुग्न सकोस् । तर, परिस्थिति कहाँ त्यति सजिलो हुन्छ र !

मान्छे अनेकन् समस्यामा पर्दै जान्छ । नतिजामा मान्छे कहिल्यै सन्तुलित हुन सक्दैन । कहिले सन्तुलन हुनहुन लाग्दा केही बिग्रन्छ त कहिले सन्तुलन भइसकेपछि । तर, मान्छे हार खाँदैन । सकेसम्म समाधानका उपायहरू लगाएर फेरि सन्तुलनमा फर्कंन सक्छ ।

दु:खद् सत्य यो हो कि कुनै बिन्दुमा फेरि यही कुरा ‘लुप’मा चल्छ ।

मान्छेले भोग गर्नु पर्ने यही प्रवृत्ति मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको नाटक – ग्रान्ड रिहर्सल – मा भेटिन्छ । सन्तुलन, असन्तुलन । समास, विग्रह । यही कुराको लुप हो, यो नाटक ।

कताकता यो नाटकले रसियन चित्रकार काजिमिर मालेभिचका अमूर्त चित्रहरू पनि सम्झाउँछ । उनका चित्रहरू बढो अनौठोका हुन्थे । पातला, बाक्ला, मोटा, लामा, छोटा ज्यामितीय रेखा र वस्तुहरू अत्याधिक प्रयोग हुने उनका चित्रहरू पूर्ण लाग्दैनथे ।

आफैंमा अपूर्णता बोकेको उनका चित्रहरू हुन चाहिँ पूर्ण हुन्थे । उनका चित्रहरूले कुनै कथा, वस्तु वा वास्तविक संसारको प्रतिनिधित्व नगरे पनि ती भावनाले भरिएका हुन्थे ।

मालेभिचका अमूर्त चित्रहरू ।

ठीक त्यसैगरी ग्रान्ड रिहर्सल पनि लामो समय पूर्ण लाग्दैन । तर, दर्शकले त्यसमा पूर्णता भेट्छन् । नाटकमा संलग्न पात्रहरू मालेभिचका चित्रका ज्यामितीय वस्तु र क्यानभासका खाली भाग नाटकको कथाझैं लाग्छ ।

यो नाटकले रंगमञ्चमा केही हदसम्म मालेभिचको सुपरम्याटिजमको काम गरेको छ । मालेभिचले चित्रबाट वस्तु, आकृति र यथार्थलाई पूर्णरूपमा हटाएर ‘ब्ल्याक स्वायर’मा पुर्‍याइदिएका थिए । वस्तु नभएर शुद्ध भावना महत्वपूर्ण हुने उनको जोड थियो ।

मालेभिचको ‘ब्ल्याक स्वायर’ चित्र ।

ग्रान्ड रिहर्सलले पनि परम्परागत नाटकको पूर्णता, कथा र संरचनालाई तोडिदिन्छ । रिप्रेजेन्टेसनल थिएटरलाई भत्काएर अव्यवस्था, शारीरिक हाउभाउ र ऊर्जालाई यो नाटकले सर्वोच्चता दिन्छ । जसरी मालेभिचको ‘ह्वाइट अन ह्वाइट’ चित्रले दर्शकलाई शून्यताको अनुभूति दिन्छ, त्यसैगरी यो नाटकले सबै बिग्रिँदा मात्र जीवन्तता दिएको छ ।

मालेभिचको ‘ह्वाइट अन ह्वाइट’ चित्र ।

नाटक डिस्कन्स्ट्रक्सन हो । परम्परालाई तोड्ने, तर तोड्दै गर्दा नयाँ आनन्द निर्माण गर्ने । मालेभिचले चित्रकलालाई ‘जिरो डिग्री’मा पुर्‍याए जस्तै यो नाटकले थिएटरलाई ‘जिरो कन्ट्रोल’मा पुर्‍याएर दर्शकलाई मुक्त अनुभूति दिन्छ । अस्तित्ववाद र एब्सर्ड थिएटरको झल्को दिन्छ ।

नाटकबारे थोरै कुरा गर्दा यो बेलायती नाटक ‘द प्ले ड्याट गोज रङ’को नेपाली रूपान्तरण हो । रूपान्तरणका क्रममा ओरिजिनल नाटकको मर्म मारिएको छैन ।

अनुवाद गरेका अनुप न्यौपाने र उमेश तामाङले नेपाली संस्करणको नाटकमा स्थानीय स्वाद दिएका छन् । हेर्दा लाग्दैन– यो विदेशी नाटक हो ।

नाटकले भन्ने कथा चाहिँ ‘नाटक भित्रको नाटक’ हो । अर्थात् नाटकमा हामीले एउटा अपरिपक्क टोलीले थियएटरमा नाटक मञ्चनका लागि गरेको तयारी देख्न सक्छौं । उनीहरूले ‘बिहेको टुटुल्को’ नामक सस्पेन्स थ्रिलर नाटकको रिहर्सल गरी मञ्चन पनि गर्छन् ।

तर, मञ्चनका क्रममा जे नहुनु पर्ने त्यही हुन्छ । कलाकारले संवाद बिर्सिन्छन् । प्राविधिकहरूले गडबडी गर्छन् । मञ्चका सामानहरू भुइँमा झर्छन् । प्रप्स हराउँछ । उल्टोपाल्टो वस्तुहरू वास्तविक वस्तुका प्रप्स हुन्छन् । सेट भाँचिन्छ ।

यसरी यो नाटक अपूर्णता र गडबडीको उत्सव बन्न जान्छ । दर्शकको हाँसोको कारण बन्न जान्छ । किनकि यो नाटकभित्र नाटकको शैलीमा प्रस्तुत स्लापस्टिक कमेडी ड्रामा हो ।

यो नाटक, नाटकको नेपथ्यको कथा पनि हो । किनकि हामीले नाटक बनाउँदाको संघर्ष, जुगाड, अभाव र त्याग पनि मञ्चमा देख्न पाउँछौं । सामान्यतया: हामीले एउटा ‘पर्फेक्ट’ नाटक हेरिरहेका हुन्छौं । तर, यो नाटकले मञ्चको पर्दाले लुकाएको थिएटरको भित्री संसार पनि देखाएको छ ।

कलाकारहरूको अभिनय, टाइमिङ, संवाद, कथा भन्ने शैली, दर्शकलाई नै नाटकको हिस्सा बनाउने पाटो – यी ग्रान्ड रिहर्सलका राम्रा पक्ष हुन् ।

तर, नाटकमा लामो समयसम्म एउटै कुरा दोहोरिन्छ- ‘बिहेको टुटुल्को’ मञ्चन हुँदा मञ्च र कलाकारमा समस्या आउँछ । जुन कथानक दर्शकहरूलाई पहिल्यै थाहा भएको हो, त्यसमा नवीवनता हुँदैन । यसले भने नाटकलाई धेरै सुस्त र लामो बनाएको महसुस हुन्छ ।

यसबाहेक त जीवन र रंगमञ्च दुवैमा हामी पूर्णताको सपना देख्छौं । तर, वास्तविकता भने गडबडी, असफलता र सुधार हुन्छ । यो नाटकले भन्छ – मान्छेको प्रयास र भाग्यबीच खेल कहिल्यै सकिँदैन । त्यो अव्यवस्थालाई स्वीकार गर्दा मात्र साँचो आनन्द आउँछ । त्यही खेललाई हाँस्दै हेर्न सकियो भने जीवन हल्का बन्छ ।

तस्वीर : प्रसुन संग्रौला । 

अनुप न्यौपाने उमेश तामाङ काजिमिर मालेभिच ग्रान्ड रिहर्सल नाटक मण्डला मण्डला थिएटर मालेभिच
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक

राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
सार्वजनिक यातायात उच्चपदस्थले पनि चढ्ने योग्य बनाउनुपर्छ : आशिष गजुरेल

सार्वजनिक यातायात उच्चपदस्थले पनि चढ्ने योग्य बनाउनुपर्छ : आशिष गजुरेल
होर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावती

होर्मुजमा अमेरिकाले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने इरानको चेतावती
लिग २ का शीर्ष दुई टोलीसँग महत्त्वपूर्ण शृंङ्खला खेल्दै नेपाल

लिग २ का शीर्ष दुई टोलीसँग महत्त्वपूर्ण शृंङ्खला खेल्दै नेपाल
बजेटमार्फत न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख बनाउन सुझाव

बजेटमार्फत न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख बनाउन सुझाव
लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित