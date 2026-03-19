सुकुमवासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन : जनार्दन शर्मा

प्रलोपाका नेता जनार्दन शर्माले आज पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी रहेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:५०
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले नेपालमा अझै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी रहेको बताए ।
  • गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै उनले "आज पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी छ" भनी उल्लेख गरे ।
  • उनले गणतन्त्र घोषणा हुँदा तत्कालीन राजाको समेत सहमति रहेको स्मरण गर्दै सरकार र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

१५ जेठ, काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता जनार्दन शर्माले आज पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी रहेको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्कृति र व्यवहारको खडेरी छ। यसको पुनर्स्थापना नगरी असली लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव छैन । गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म आम नेपाली जनताको जनमत मात्र होइन, तत्कालीन राजासमेतको सहमति रहेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

नेता शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सर्वप्रथम गणतन्त्र दिवशको अवसरमा लोकतन्त्रको आत्मसातीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘लोकतन्त्र केवल शब्द मात्र होइन; यो विचार, संस्कृति, स्वतन्त्रता र अधिकारको समायोजन पनि हो। उत्पीडनमा पारिएका निमुखा जनता, गरिब किसान, सुकुमवासी, दलित र महिलालाई दुत्कार्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता हुँदैन; त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकार, संसद् र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो,’ उनले भनेका छन् ।

जनार्दन शर्मा
सम्बन्धित खबर

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित