+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आइफोनको नयाँ अपरेटिङ सिस्टम ‘आईओएस २७’ मा सिरीको स्वरूप पूर्ण रूपमा बदलिने

यसै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ब्लूमबर्गले सिरीको नयाँ स्वरूप कस्तो देखिनेछ भन्नेबारे विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एप्पलले सिरीलाई च्याटजीपीटी जस्तै च्याटबोटको रूपमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दैछ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एप्पल कम्पनीले आगामी जुन महिनामा हुने वार्षिक सम्मेलनमा च्याटजीपीटी जस्तै च्याटबोटका रूपमा सिरीको नयाँ स्वरूप सार्वजनिक गर्दैछ।
  • आइफोनको नयाँ 'सर्च अर आस्क' प्रणाली गुगलको जेमिनी एआई प्रविधिद्वारा सञ्चालन हुने गरी एप्पलले गुगलसँग सम्झौता गरेको छ।
  • एप्पलले टेक्स्ट, फोटो र डकुमेन्ट अपलोड गरी प्रश्न सोध्न मिल्ने र च्याट हिस्ट्री हेर्न सकिने छुट्टै 'सिरी एप' ल्याउने भएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । एप्पल कम्पनीले आगामी जुन महिनामा आयोजना हुने आफ्नो वार्षिक सम्मेलनमा आइफोनका लागि नयाँ अपरेटिङ सिस्टम ‘आईओएस २७’ सार्वजनिक गर्दैछ। यसै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ब्लूमबर्गले सिरीको नयाँ स्वरूप कस्तो देखिनेछ भन्नेबारे विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एप्पलले सिरीलाई च्याटजीपीटी जस्तै च्याटबोटको रूपमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दैछ।

डाइनामिक आइल्यान्ड’ बाट सिरी सक्रिय हुने

आइफोनमा अब सिरी अन गर्दा स्क्रिनको तल्लो भागमा आउने पुरानो एनिमेसन हट्नेछ। यसको सट्टा स्क्रिनको माथिल्लो भागमा रहेको पिल-आकारको ‘डाइनामिक आइल्यान्ड’ बाट नयाँ आकर्षक एनिमेसन निस्कनेछ। सामान्य सोधपुछ वा आवाजमार्फत गरिने प्रश्नहरूको उत्तर डाइनामिक आइल्यान्डबाटै ‘कार्ड’ को रूपमा देखा पर्नेछ।

‘सर्च अर आस्क’ फिचर

आइफोन प्रयोगकर्ताहरूले स्क्रिनमा माथिबाट तल स्वाइप गरेर सर्च गर्ने बानी (स्पटलाइट सर्च ) लाई एप्पलले नयाँ ढंगले प्रयोग गर्नेछ। अब त्यसरी स्वाइप गर्दा ‘सर्च अर आस्क’ प्यानल खुल्नेछ। यो नयाँ सर्च प्रणाली गुगलको जेमिनी एआई प्रविधिद्वारा संचालित हुनेछ। यसको मद्दतले प्रयोगकर्ताले एपहरू खोल्न, म्यासेज पठाउन, मौसम सोध्न र क्यालेन्डरमा अपोइन्टमेन्टहरू थप्न सक्नेछन्।

छुट्टै ‘सिरी एप’

एप्पलले पहिलो पटक सिरीका लागि एउटा छुट्टै एप्लिकेसन उपलब्ध गराउनेछ। यो एपले सिधै च्याटजीपीटी र गुगल जेमिनी जस्ता च्याटबोटहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस एपमा प्रयोगकर्ताले आफ्ना ‘च्याट हिस्ट्री’ हेर्न सक्नेछन्। साथै, यसमा टेक्स्ट म्यासेजका साथै फोटो र डकुमेन्टहरू समेत अपलोड गरेर प्रश्न सोध्न मिल्ने सुविधा हुनेछ।

एप्पलको व्यापारिक रणनीति र प्रयोगकर्ताको पहुँच

एप्पलले गुगलसँग बहु-अर्ब डलरको सम्झौता गरेर जेमिनी प्रविधिलाई सिरीमा समावेश गरेको हो। एआई प्रविधिलाई शून्यबाट आफैँ निर्माण गर्नु निकै महँगो र जटिल भएकाले एप्पलले गुगलको मद्दत लिएको हो।

यद्यपि, एप्पलले आफ्नै डिभाइसमा चल्ने ‘लोकल एआई’ पनि बनाइरहेको छ, जसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नेछ।

अहिले बजारमा च्याटजीपीटीका ९० करोड साप्ताहिक सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। तर विश्वभर एप्पलका २.५ अर्ब डिभाइसहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसैले एप्पलको यो नयाँ कदमले अहिलेसम्म एआई प्रयोग नगरेका करोडौँ सर्वसाधारणमाझ सहजै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पुर्‍याउने ठुलो अवसर सिर्जना गर्नेछ।

आइफोन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आइफोनबाट आकर्षक फोटो खिच्न बदल्नुहोस् क्यामेराका यी ३ सेटिङ्स

आइफोनबाट आकर्षक फोटो खिच्न बदल्नुहोस् क्यामेराका यी ३ सेटिङ्स
सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : मन्त्रीलाई आइफोन दिने भ्रामक कथा कसले कल्पना गर्‍यो ?

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : मन्त्रीलाई आइफोन दिने भ्रामक कथा कसले कल्पना गर्‍यो ?
शक्तिशाली आइफोन १८ सिरिजको तयारीमा एप्पल, यी हुनेछन् फिचर्स

शक्तिशाली आइफोन १८ सिरिजको तयारीमा एप्पल, यी हुनेछन् फिचर्स
आइफोन प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा एप्पलले किन पठाउँदैछ १४ अर्ब ?

आइफोन प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा एप्पलले किन पठाउँदैछ १४ अर्ब ?
जेनजीको अनौठो क्रेज, किन खोज्न थाले १६ वर्ष पुरानो आइफोन ?

जेनजीको अनौठो क्रेज, किन खोज्न थाले १६ वर्ष पुरानो आइफोन ?
इजरायली सेनालाई एन्ड्रोइड फोनमा प्रतिबन्ध, आइफोन मात्रै चलाउन पाउने

इजरायली सेनालाई एन्ड्रोइड फोनमा प्रतिबन्ध, आइफोन मात्रै चलाउन पाउने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित