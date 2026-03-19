आइफोनबाट आकर्षक फोटो खिच्न बदल्नुहोस् क्यामेराका यी ३ सेटिङ्स

काठमाडौं । धेरैजसो आइफोन प्रयोगकर्ताहरू क्यामेराको ‘डिफल्ट’ सेटिङमै फोटो खिच्छन्। आईफोनको क्यामेरा हार्डवेयर निकै पावरफूल हुन्छ, तर यसका उत्कृष्ट फिचरहरू सेटिङभित्र लुकेका हुन्छन्।
तपाईँको फोटोग्राफीलाई तुरुन्तै सुधार्न यी ३ सेटिङ्स परिवर्तन गर्नुहोस् :
१. राम्रो कम्पोजिसनका लागि ‘ग्रिड’ अन गर्नुहोस्
धेरैजसो फोटोहरू बांगो देखिने वा विषयवस्तु बीचमा मात्र थुप्रिने समस्या समाधान गर्न ग्रिडले मद्दत गर्छ। यसले क्यामेरा स्क्रिनलाई ९ वटा कोठामा विभाजन गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले वस्तुहरूलाई सही ठाउँमा मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ।
कसरी गर्ने ? – Settings > Camera मा जानुहोस् र Grid विकल्पलाई ‘अन’ गर्नुहोस्।
फाइदा : Landscape खिच्दा क्षितिजलाई सिधा राख्न र मानिसको फोटो खिच्दा आँखालाई माथिल्लो रेखामा मिलाउन सजिलो हुन्छ।
२. फोटोग्राफिक स्टाइलको प्रयोग
यो इन्स्टाग्राम फिल्टर जस्तो होइन। यसले फोटो खिच्ने क्रममै रङ्ग र टोनलाई सन्तुलित बनाउँछ, जसले गर्दा फोटो व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गरे जस्तो देखिन्छ।
कसरी गर्ने ? – क्यामेरा एप खोल्नुहोस्, माथि दायाँ कुनामा रहेका ६ वटा थोप्ला (dots) भएको आइकनमा थिच्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने ‘स्टाइल’ रोज्नुहोस्।
फाइदा : ‘Rich Contrast’ ले छायालाई गहिरो बनाउँछ भने ‘Warm’ ले सूर्यास्त वा खानाको फोटोमा सुनौलो चमक थप्छ।
३. अधिकतम डिटेलका लागि ‘रेजोल्युसन’ बदल्नुहोस्
आईफोन १४ प्रो र त्यसपछिका मोडेलमा ४८ मेगापिक्सेलको क्यामेरा हुन्छ, तर यसले स्टोरेज बचाउन डिफल्ट रूपमा १२ मेगापिक्सेलमा मात्र फोटो खिच्छ। यसको अर्थ तपाईँको क्यामेराले खिच्न सक्ने ७५ प्रतिशत डिटेल खेर गइरहेको हुन्छ।
कसरी गर्ने ? – Settings > Camera > Formats मा जानुहोस् र ‘ProRAW & Resolution Control’ लाई अन गर्नुहोस्।
फाइदा : ४८ मेगापिक्सेलमा खिचिएको फोटोलाई जति क्रप गरे पनि तस्बिर धमिलो हुँदैन र स-साना विवरणहरू पनि स्पष्ट देखिन्छन्।
यी परिवर्तनहरू गर्न दुई मिनेटभन्दा कम समय लाग्छ, तर यसले तपाईँको प्रत्येक फोटोको गुणस्तरमा ठूलो फरक ल्याउनेछ।
