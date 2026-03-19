सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : मन्त्रीलाई आइफोन दिने भ्रामक कथा कसले कल्पना गर्‍यो ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ७:०७

६ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले मन्त्रीहरुलाई आइफोन वितरण गर्ने निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुलाई आईफोन दिन लागेका समाचार आएपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले खण्डन गर्दै यो भ्रामक भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले हरेक मन्त्रीलाई आइफोन दिन लागेको भन्ने भ्रामक कथा कसको कल्पनामा किन निर्माण भयो ?’

उनले कुनै पनि कुरा साझा गर्नुअघि स्रोत र विश्वसनियता सुनिश्चत गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

उनले यो सरकार हरेक पल कसरी नागरिकलाई सुन्दर भविष्य दिन सकिन्छ भनेर लागेको छ दाबी गर्दै नागरिकको करको पैसाको दुरूपयोग नगर्ने बताएका छन् । उनले जनताको हरेक रुपैयाँको मूल्य आफूहरुले अनुभूत गरेको बताएका छन् ।

आइफोन डा विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शक्तिशाली आइफोन १८ सिरिजको तयारीमा एप्पल, यी हुनेछन् फिचर्स

आइफोन प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा एप्पलले किन पठाउँदैछ १४ अर्ब ?

जेनजीको अनौठो क्रेज, किन खोज्न थाले १६ वर्ष पुरानो आइफोन ?

इजरायली सेनालाई एन्ड्रोइड फोनमा प्रतिबन्ध, आइफोन मात्रै चलाउन पाउने

आइफोनमा किन बल्छ हरियो र सुन्तला रङको बत्ती ?

आइफोनको क्यामेरा नजिकै भएको गोलाकार कालो धब्बा के हो ? के काम गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित