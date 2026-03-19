+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविमा उद्यमशीलता विकास बुटक्याम्प

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवसाय इन्क्युबेसन केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा कीर्तिपुरमा तीनदिने उद्यमशीलता विकास बुटक्याम्प सम्पन्न भएको छ ।
  • देशका विभिन्न क्षेत्रका करिब ३० जना नवउद्यमी सहभागी भएको सो कार्यक्रममा व्यावहारिक ज्ञान, सीप तथा मेन्टरिङमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शंकरप्रसाद खनालले विश्वविद्यालय शिक्षालाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसँग जोड्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

१५ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवसाय इन्क्युबेसन केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिस्ठानको संयुक्त आयोजनामा उद्यमशीलता विकास बुटक्याम्प तथा व्यवसाय इन्क्युबेसन सेवा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

१२ देखि १४ जेठसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित इन्क्युबेसन केन्द्रको हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका करिब ३० जना नवउद्यमी तथा उद्यमशीलतामा रुचि भएका सहभागीहरूको उत्साहजनक सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शंकरप्रसाद खनालले विश्वविद्यालय शिक्षालाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसँग जोड्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

युवाहरूलाई रोजगार खोज्ने मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमतातर्फ उन्मुख गराउन यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रतिस्ठानका कार्यवाहक निर्देशक मणिराम गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच विकसित सहकार्यले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा नवउद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले व्यावहारिक ज्ञान, सीप तथा मेन्टरिङमार्फत युवा उद्यमीहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. ताराप्रसाद भुसालले केन्द्रको स्थापना, उद्देश्य तथा गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको संस्कार विकास गर्नु केन्द्रको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक अवधारणालाई व्यवहारिक व्यवसाय योजनामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, उपनिर्देशक डा. प्रमोद पौडेलले उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र नेटवर्किङका अवसर प्रदान गर्न कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताए ।

सहभागीहरूले व्यवसाय योजना निर्माण, बजार विश्लेषण, वित्तीय व्यवस्थापन, व्यवसाय मोडल विकास तथा प्रस्तुतीकरण सिपसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका १२ जना अनुभवी प्रशिक्षक, विशेषज्ञ तथा मेन्टरहरूले उद्यमशीलताका विविध पक्षमा प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान गरेका थिए ।

उद्यमशीलता त्रिवि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीनमा अवार्ड जितेका ६ फिल्म काठमाडौंमा प्रदर्शन हुने

चीनमा अवार्ड जितेका ६ फिल्म काठमाडौंमा प्रदर्शन हुने
इरानको सैन्य तेल व्यापारमाथि अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा

इरानको सैन्य तेल व्यापारमाथि अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा
नेसनल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय समिति पुनर्गठन

नेसनल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय समिति पुनर्गठन
औजार बनाउनेदेखि मानिस चिन्नेसम्म : कागका अविश्वसनीय क्षमता

औजार बनाउनेदेखि मानिस चिन्नेसम्म : कागका अविश्वसनीय क्षमता
मोटोपन घटाउने औषधिको खर्च ब्यहोर्ने पहिलो देश बन्दै फ्रान्स

मोटोपन घटाउने औषधिको खर्च ब्यहोर्ने पहिलो देश बन्दै फ्रान्स
आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव १७ जेठदेखि

आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव १७ जेठदेखि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित