+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चीनमा अवार्ड जितेका ६ फिल्म काठमाडौंमा प्रदर्शन हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:१४
प्रदर्शन हुन लागेको एक फिल्म 'ट्रयाप्ड' को एक दृश्य ।
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट ठहरिएका ६ चिनियाँ फिल्म आगामी जुन २ देखि ४ सम्म काठमाडौंको छायाँ सेन्टरमा प्रदर्शन गरिने भएको छ ।
  • दुई देशका चलचित्रकर्मीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको सहकार्यमा यी चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।
  • प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले यस्ता कार्यक्रम नेपाली चलचित्र चीनको ठूलो बजारमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त अवसर बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं । बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट ठहरिएका चिनियाँ फिल्मलाई नेपालमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । महोत्सवको प्रवर्धन कार्यक्रम ‘टियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ अन्तर्गत रहेर आगामी जुन २ देखि ४ सम्म ६ ती फिल्मलाई काठमाडौंमा देखाउन लागिएको हो ।

चिनियाँ चलचित्र प्रशासन र उक्त महोत्सवले नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर फिल्म प्रदर्शन गर्ने तय भएको हो । यसका लागि काठमाडौंस्थित चिनियाँ सास्कृतिक केन्द्रसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बुद्धिस्टका कन्फुसियस इन्स्टिच्युटको पनि सहयोग हुने भएको छ ।

ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा ६ वटै फिल्मलाई सःशुल्क प्रदर्शन गरिने व्यवस्थापक नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चिनियाँ फिल्म उद्योगसँग नेपाली फिल्मकर्मीको सम्बन्ध विस्तार हुने उद्देश्यका साथ आफूहरू जोडिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले बताए ।

अध्यक्ष पाठकले भने, ‘चिनियाँहरू नेपाली बजारमा आकर्षित भइरहेको पाइन्छ । जसका कारण नेपाली फिल्मकर्मीलाई चीन भ्रमण गराउने तथा चीनमा नेपाली चलचित्रको महोत्सव गराउने कार्यमा चिनियाँ सहयोग बढ्न थालेको छ ।’

चिनियाँ फिल्मलाई नेपाली दर्शकमाझ प्रदर्शनमा सहकार्य गरेर दुई देशका फिल्मकर्मीबीच सम्बन्ध विस्तार होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू लागिपरेको उनले बताए । ‘नेपाली फिल्म चीनको ठूलो बजारमा प्रवेश गर्ने माध्यम यस्तै कार्यक्रम उपयुक्त अवसर बन्न सक्छन् भन्ने ठानेर लामो समयदेखि हामी अभियानमा छौं र त्यो समय नजिक आयो भन्ने हामीलाई लागेको छ’ उनले भने ।

कुन फिल्म देखाइँदैछ ?

कार्यक्रमको पहिलो दिन ३ फिल्म देखाइने तालिका छ । बिहान साढे ११ बजे सुरु हुने यस कार्यक्रममा पहिलो फिल्म ‘ट्रयाप’ प्रदर्शन हुनेछ । सन् १९९५ मा चीनमा बन्दुक प्रतिबन्ध हुनुभन्दा एक वर्षअघि जेलबाट भागेको एक गुण्डाले सहरमा बितण्डा मच्चाएको कथा यसमा छ ।

क्राइम थ्रीलर जनरामा बनेको यस फिल्मको निर्देशक सागर झाङ हुन् । यसले उक्त फेस्टिभलमा पटकथा र सह-अभिनेताको अवार्ड जितेको थियो । निर्देशक झांगसँग सो अवसरमा प्रश्नोत्तर पनि हुनेछ ।

दिउँसो ३ बजे प्रदर्शन सुरु हुने झिहाई लिउद्वारा निर्देशित फिल्म ‘बियोन्ड द स्काइज’ युद्धको कथामा बनेको फिल्म हो । बेलुको ५ बजेबाट प्रदर्शन हुने फिल्म ‘समर डायरी’ का निर्देशक वु शुआङ हुन् । आमाको खोजीमा निस्किएका एक पात्रको यात्रामा यो फिल्म बनेको छ ।

रुई कुई र सियाङ लिउ निर्देशित फिल्म ‘लस्ट इन द स्टार’ प्रदर्शन हुने तालिका छ । यो फिल्म गर्भवती महिला हराएको रहस्यमी घटनामा आधारित छ । ‘द स्याडोलेस टावर’ झाङ लु निर्देशित यस फिल्म प्रेमकथामा आधारित छ ।

दासाङ कोङ निर्देशित साइन्स फिक्सन फिल्म ‘जर्नी टु द वेस्ट’ प्रदर्शन हुनेछ । एलियनको खोजीको कथामा बनेको यो फिल्म व्यंग्यात्मक वृत्तचित्र शैलीमा बनेको छ ।

चिनियाँ फिल्म
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित