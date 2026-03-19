+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिनियाँ फिल्म निर्मातालाई नेपालमा छायांकनको लागि आउन आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:३६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल र चीनको कूटनीतिक सम्बन्धको ७१औँ वार्षिकोत्सवमा चीनको हुनानमा ‘२०२६ नेपाल एभरेष्ट फिल्म फेस्टिभल’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
  • महोत्सवमा कबड्डी ४, छक्का पञ्जा ५, महाजात्रा, अञ्जिला, तेल भिसा र होस्टेल ३ गरी ६ वटा उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिएका छन् ।
  • चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले चिनियाँ निर्माताहरूलाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आमन्त्रण गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७१औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर चीनको हुनान प्रान्तमा ‘२०२६ नेपाल एभरेष्ट फिल्म फेस्टिभल’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

‘उज्यालो र छायाँ मिल्छन्, पहाडहरू एकसाथ चम्कन्छन्’ (छाया र छविको संगम, हिमालको साझा चमक) भन्ने मूल नाराका साथ अप्रिल १४ देखि १९ सम्म हुनानका दुई प्रमुख सहरहरू छाङ्शा र हेङयाङमा यो महोत्सव आयोजना गरिएको हो ।

चीनमा नेपाली फिल्मको पहिलो वृहत स्तरको आधिकारिक प्रदर्शन बताइएको यस महोत्सवले दुई देशबीचको सांस्कृतिक र चलचित्र आदानप्रदानमा ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा कायम गरेको छ ।

चिनियाँ दर्शकमाझ नेपालको अद्वितीय हिमाली परिदृश्य, संस्कृति र मानवीय संवेदनालाई प्रस्तुत गर्न महोत्सवमा ६ वटा उत्कृष्ट र अत्यधिक रुचाइएका नेपाली फिल्म छनोट गरिएका थिए । जसमा कबड्डी ४, छक्का पञ्जा ५, महाजात्रा, अञ्जिला, तेल भिसा र होस्टेल ३ रहेका छन् ।

आयोजकका अनुसार प्रदर्शित यी मध्ये कुनै दुई फिल्मलाई चिनियाँ फिल्म हल वा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । यसको अन्तिम निर्णय हुन केही समय लाग्ने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरसँग जुराएर अप्रिल १४ मा छाङ्शामा उद्घाटन समारोह आयोजना गरिएको थियो । समारोहमा हुनान प्रान्तीय कमिटीका पदाधिकारी, सिसिपीटी, सियाओसियाङ फिल्म ग्रुप र प्रान्तीय चलचित्र उद्योगका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

यसबारे जानकारी दिन काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरियो । सो अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले दुई देशको ऐतिहासिक मित्रताको चर्चा गर्दै चिनियाँ निर्मातालाई नेपालमा छायाङ्कनका लागि आमन्त्रण गरे ।

उनले यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘चलचित्र पर्यटन’ को अवधारणा अगाडि सारे । त्यसैगरी, एभरेस्ट इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष करूण थापाले महोत्सवलाई चिनियाँ बजारमा नेपाली चलचित्र प्रवेश गर्ने र सह-निर्माणको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको बताए ।

चिनियाँ पक्षका तर्फबाट अध्यक्ष जियाङ बोले सन् २०२१ देखिको दुई वर्षभन्दा बढीको अथक प्रयासपछि महोत्सवले पूर्णता पाएको स्मरण गर्दै यसलाई विश्वव्यापी मञ्चमा लैजाने सांस्कृतिक सेतुको रूपमा वर्णन गरे । सियाओसियाङ फिल्म ग्रुपका प्रतिनिधि ली चेङले दुई देशबीच चलचित्र सहकार्य, प्रतिभा विकास र बजार प्रवद्र्धनमा आफ्नो समूहले ‘नाविक’को भूमिका खेल्ने प्रतिज्ञा गरे ।

चलचित्र पर्यटन चिनियाँ फिल्म
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फलफूलका बिरुवा उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्याउका ७ नयाँ जात सूचीकृत

फलफूलका बिरुवा उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्याउका ७ नयाँ जात सूचीकृत
किम्फमा नेपाली फिल्मको विश्व यात्राबारे अविनाश, मीन र रामकृष्णले गरे विमर्श

किम्फमा नेपाली फिल्मको विश्व यात्राबारे अविनाश, मीन र रामकृष्णले गरे विमर्श
कुन उमेरका बालबालिकालाई दैनिक कति प्रोटिन चाहिन्छ ?

कुन उमेरका बालबालिकालाई दैनिक कति प्रोटिन चाहिन्छ ?
कम्बोडियाले गर्‍यो ६०२ नेपालीको जरिबाना मिनाहा

कम्बोडियाले गर्‍यो ६०२ नेपालीको जरिबाना मिनाहा
बजेट दिउँसो ४ बजे नै किन सार्वजनिक गरिन्छ ?

बजेट दिउँसो ४ बजे नै किन सार्वजनिक गरिन्छ ?
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री

ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित