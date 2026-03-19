+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजेट दिउँसो ४ बजे नै किन सार्वजनिक गरिन्छ ?

अपराह्न बजेट आउनुका पछाडि भन्सारको दर अर्को कारण पनि हो । नेपालमा सामान्यतया ४ बजे बजेट भाषण गर्दागर्दै कार्यालयहरू बन्द हुने गर्छ । भन्सारका दरहरू आजै रातिबाट कार्यान्वयनमा आउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १४:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिँदै छ ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र गणतन्त्र दिवसका औपचारिक कार्यक्रमका कारण बजेट सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने गर्छ ।
  • अपराह्न ४ बजे भन्सार कार्यालयहरू बन्द भएपछि नयाँ महसुल दर लागू गर्न सहज हुने भएकाले सोही समयमा बजेट ल्याउने गरिएको हो ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले बजेट पढ्न सामान्यतया दिउँसो ४ बजेको साइत जुराउने गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण समेत आज दिउँसो ४ बजे नै प्रस्तुत हुने गरी संयुक्त सदनको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार यसरी साँझको समय राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन बस्नुका पछाडि ठोस कारण भने छैन । यसपालि प्रिबजेट छलफल क्रममा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सांसदहरूले स्वयं अर्थमन्त्री वाग्लेसमक्ष यो सवाल राखेका थिए ।

जवाफमा वाग्लेले भनेका थिए, ‘राति २/३ बजेसम्म पनि बजेट लेखनकै काममा खटिनुपर्छ, त्यसपछि सुत्न जाने हो ।’

उनले अगाडी भनेका थिए, ‘त्यो बिचरो अर्थमन्त्रीले एकछिन भए पनि सुत्न पाओस् भनेर अलि ढिला गरी बजेट पढ्ने गरिएको हो ।’

उनले भने जस्तै अर्थ मन्त्रालयमा १४ जेठको निकै अबेरसम्म बजेटको फाइनल चरणको काम हुन्छ । अर्थमन्त्री मात्र होइन, बजेट बनाउन खटिने अर्थको टोली र सचिवहरू समेत त्यही अवधिसम्म बस्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन सिधै अर्थमन्त्री संसद् भवन जाने भन्नु हुँदैन, यसका कम्तीमा चार अन्य प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ ।’

आजै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्छ । उक्त बैठकले आगामी आवको आय/व्ययको विवरण परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्छ । किनकि, फागुनमा दिएको बजेटको सीमा बजेट बनाउने बेला फेरबदल भइसकेको हुन्छ । सोही निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदै बजेटको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । सोही बैठकले बजेट पास गरी संसद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बजेट प्रिन्ट गरी सबै सांसद्लाई वितरण समेत गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रियाले समेत बजेट प्रस्तुत गर्ने समय धकेल्ने गर्छ ।

त्यसअघि आजकै दिन नेपालमा गणतन्त्र दिवस पर्छ । सोही दिवससँग सम्बन्धित औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू सहभागी हुनुपर्छ । त्यसले पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय धकेल्ने उनले बताए ।

जानकारहरूका अनुसार अपराह्न बजेट आउनुका पछाडि भन्सारको दर अर्को कारण पनि हो । नेपालमा सामान्यतया ४ बजे बजेट भाषण गर्दागर्दै कार्यालयहरू बन्द हुने गर्छ । भन्सारका दरहरू आजै रातिबाट कार्यान्वयनमा आउँछन् ।

सामान्तया १५ जेठका दिन भन्सारविन्दुमा जुन सामान इन्ट्री भए पनि त्यसको दर चालु आवको बजेटले तोके बमोजिम हुन्छ । दिउँसो ४ बजेट सार्वजनिक भएपछि भने नयाँ दर लागु हुने भएकाले सोही प्रक्रियामा अतिरिक्त ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि समेत अपराह्न बजेट सार्वजनिक गर्ने गरिएको अर्थका अधिकारीको तर्क छ ।

अर्कातर्फ, दिउँसो ४ बजेपछि धेरै कार्यालय बन्द हुने र सर्वसाधारणले समेत बजेटबारे चासो राखेर र्हेन र सुन्न खोज्ने भएकाले फुर्सदको समय निकालेर बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसेको अनुमान गरिन्छ । यद्यपि, यसबारे ठोस कारण भने छैन ।

दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री

ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन भोलि 

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन भोलि 
‘अरूले हाम्रो कथा भनिदेलान् भनेर पर्खिन चाहिनँ’

‘अरूले हाम्रो कथा भनिदेलान् भनेर पर्खिन चाहिनँ’
टिकुलीगढ सुकुमवासी बस्तीमा उठिबासको त्रास : हामी चराचुरुङ्गी होइनौं, कहाँ गएर बस्ने ?

टिकुलीगढ सुकुमवासी बस्तीमा उठिबासको त्रास : हामी चराचुरुङ्गी होइनौं, कहाँ गएर बस्ने ?
किसानको मुस्कानमा राष्ट्रको खुसी लुकेको हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

किसानको मुस्कानमा राष्ट्रको खुसी लुकेको हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
एन्थ्रोपिकले आगामी हप्ताहरूमा ‘क्लोड माइथोस’ ल्याउने ‘ओपस ४.८’ सार्वजनिक पनि गर्ने

एन्थ्रोपिकले आगामी हप्ताहरूमा ‘क्लोड माइथोस’ ल्याउने ‘ओपस ४.८’ सार्वजनिक पनि गर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित