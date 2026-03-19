+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कम्बोडियाले गर्‍यो ६०२ नेपालीको जरिबाना मिनाहा

कम्बोडिया सरकारले भिसा समयावधि सकिएर पनि त्यहीँ बसिरहेका ६०२ जना नेपालीलाई जरिबाना मिनाहा गरिदिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कम्बोडिया सरकारले भिसाको समयावधि सकिएर त्यहाँ बसिरहेका ६०२ जना नेपाली नागरिकको जरिबाना शुल्क मिनाहा गरिदिएको छ ।
  • जरिबाना मिनाहा भएकामध्ये कम्बोडियामा रहेका ३०२ जना नेपालीलाई ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराई एक हप्ताभित्र स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको छ ।
  • तोकिएको समयमा स्वदेश नफर्किनेहरूलाई कम्बोडियाको नयाँ कानूनअनुसार भारी जरिबाना तथा कैद सजाय हुन सक्ने बैंककस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । कम्बोडिया सरकारले भिसा समयावधि सकिएर पनि त्यहीँ बसिरहेका ६०२ जना नेपालीलाई जरिबाना मिनाहा गरिदिएको छ । थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले नेपालीको जरिबाना शुल्क मिनाहा गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज बनाइदिएको हो ।

भिसा शुल्क मिनाहा भएकामध्ये अझै ३०२ जना नेपाली कम्बोडियामै छन् । अब उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराइसकिएको छ ।

कम्बोडियामा भिसाको समयावधि समाप्त भइसकेपछि बस्ने विदेशीलाई दिनको १० अमेरिकी डलर जरिबानाको कानुनी व्यवस्था छ ।

दूतावासले भिसा अवधि सकिएका सबै नेपालीलाई कम्बोडिया छोडेर एक हप्ताभित्रै स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको छ । तोकिएको समयमा स्वदेश नफर्किनेहरूलाई कम्बोडिया सरकारले नयाँ कानुनअनुसार जरिबाना तथा कैद सजाय गर्नेछ ।

कम्बोडियाले ल्याएको नयाँ कानुनमा अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा काम गर्ने विदेशी र भिसा अवधि सकिएपछि पनि बस्ने विदेशीलाई पाँच लाख अमेरिकि डलरसम्म जरिबाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्बोडिया सरकारबाट जरिबाना तथा शुल्क मिनाहा भइसकेका व्यक्तिहरूले हवाई टिकटको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्नेछ । हवाई टिकटको व्यवस्था गरेपछि त्यसबारे कम्बोडियाको अध्यागमन विभागमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

कम्बोडिया नेपाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित