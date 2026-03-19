News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कम्बोडिया सरकारले भिसाको समयावधि सकिएर त्यहाँ बसिरहेका ६०२ जना नेपाली नागरिकको जरिबाना शुल्क मिनाहा गरिदिएको छ ।
- जरिबाना मिनाहा भएकामध्ये कम्बोडियामा रहेका ३०२ जना नेपालीलाई ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराई एक हप्ताभित्र स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको छ ।
- तोकिएको समयमा स्वदेश नफर्किनेहरूलाई कम्बोडियाको नयाँ कानूनअनुसार भारी जरिबाना तथा कैद सजाय हुन सक्ने बैंककस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । कम्बोडिया सरकारले भिसा समयावधि सकिएर पनि त्यहीँ बसिरहेका ६०२ जना नेपालीलाई जरिबाना मिनाहा गरिदिएको छ । थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले नेपालीको जरिबाना शुल्क मिनाहा गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज बनाइदिएको हो ।
भिसा शुल्क मिनाहा भएकामध्ये अझै ३०२ जना नेपाली कम्बोडियामै छन् । अब उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
कम्बोडियामा भिसाको समयावधि समाप्त भइसकेपछि बस्ने विदेशीलाई दिनको १० अमेरिकी डलर जरिबानाको कानुनी व्यवस्था छ ।
दूतावासले भिसा अवधि सकिएका सबै नेपालीलाई कम्बोडिया छोडेर एक हप्ताभित्रै स्वदेश फर्किन अनुरोध गरेको छ । तोकिएको समयमा स्वदेश नफर्किनेहरूलाई कम्बोडिया सरकारले नयाँ कानुनअनुसार जरिबाना तथा कैद सजाय गर्नेछ ।
कम्बोडियाले ल्याएको नयाँ कानुनमा अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा काम गर्ने विदेशी र भिसा अवधि सकिएपछि पनि बस्ने विदेशीलाई पाँच लाख अमेरिकि डलरसम्म जरिबाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्बोडिया सरकारबाट जरिबाना तथा शुल्क मिनाहा भइसकेका व्यक्तिहरूले हवाई टिकटको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्नेछ । हवाई टिकटको व्यवस्था गरेपछि त्यसबारे कम्बोडियाको अध्यागमन विभागमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4