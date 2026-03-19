+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको सैन्य तेल व्यापारमाथि अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा

अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम लम्ब्याउने र हर्मुज जलमार्गबाट व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावत खुला गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइरहेका बेला अमेरिकाले इरानको सैन्य तेल व्यापारमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १३:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाले इरानको सैन्य तेल व्यापारमा संलग्न आठवटा ठूला ट्याङ्कर र १५ भन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाहरूमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानलाई सैन्य क्षमता र सशस्त्र बल बलियो बनाउन तेलको राजस्व बढाउन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
  • गत २८ फेब्रुअरीदेखि शुरू भएको युद्धका कारण विश्वको २० प्रतिशत तेल र ग्यास ओसारपसार हुने महत्त्वपूर्ण जलमार्ग बन्द भएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम लम्ब्याउने र हर्मुज जलमार्गबाट व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावत खुला गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइरहेका बेला अमेरिकाले इरानको सैन्य तेल व्यापारमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।

अमेरिको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले विश्व बजारमा इरानी कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसारमा संलग्न आठवटा ठूला ट्याङ्करमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्धित जहाजहरूमा मार्सल आइल्याण्ड्सको झण्डा रहेको ‘फ्लोरा’, कोमोरोसको झण्डा रहेको कच्चा तेलवाहक ‘ह्वान्कायो’ र पानामाको झण्डा रहेको ‘इल ग्याप’ रहेका छन्।

अमेरिकी अर्थ मन्त्री स्कट बेसेन्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरान सरकारलाई आफ्नो सैन्य क्षमता र सशस्त्र बललाई पुनः बलियो बनाउने उद्देश्यले तेलको राजस्व बढाउन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध सुरु गरेको यस युद्धका कारण विश्वको २० प्रतिशत तेल र ग्यास ओसारपसार हुने महत्त्वपूर्ण जलमार्ग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामको सम्झौतालाई अझै अन्तिम रूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको छ।

अमेरिकाले जहाजहरूका अतिरिक्त हङकङस्थित ‘वर्थ सिन इनर्जी लिमिटेड’, दुबईको ‘सिम्फनी सिपिङ एन्ड म्यारिटाइम म्यानेजमेन्ट इन्क’ र हङकङकै ‘मेहदियेभ ट्रेडिङ कम्पनी’ सहित १५ भन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका अनुसार, प्रतिबन्धित कतिपय इरानी संस्थाहरूले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त गर्न इरानी सेनाको तेल बिक्री संयन्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि, वर्थ सिन इनर्जीले इरानी सशस्त्र बलको तेल बिक्री शाखा ‘सेपेहर इनर्जी जहान’ का तर्फबाट राष्ट्रिय इरानी तेल कम्पनीका लागि परिमार्जित पेट्रोलियम पदार्थहरू खरिद गर्ने गरेको अमेरिकी अनुसन्धानले देखाएको छ।

अमेरिका इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्युवाले भन्यो : अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्यो

क्युवाले भन्यो : अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्यो
टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति
भारत ‘अर्को चीन’ बन्ने छैन

भारत ‘अर्को चीन’ बन्ने छैन
ग्रिनकार्ड आवेदन दिन अमेरिका छाड्नुपर्ने नियमले कसलाई बढी असर ?

ग्रिनकार्ड आवेदन दिन अमेरिका छाड्नुपर्ने नियमले कसलाई बढी असर ?
अमेरिकामा आप्रवासनमा थप कडाइ, ग्रिनकार्डका लागि स्वदेश फर्किनुपर्ने नियम लागु 

अमेरिकामा आप्रवासनमा थप कडाइ, ग्रिनकार्डका लागि स्वदेश फर्किनुपर्ने नियम लागु 
कसरी काम गर्छ अमेरिकी पूँजीवादले ?

कसरी काम गर्छ अमेरिकी पूँजीवादले ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित