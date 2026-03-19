क्युवाले भन्यो : अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्यो

नेशनल क्यापिटलमा आयोजित संसदीय सुनुवाइका क्रममा बोल्दै उनले वासिङ्टनले क्युवालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा देखाएर आक्रमणको बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएकी हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:४५

  • क्युवाकी उपविदेशमन्त्री जोसेफिना भिडालले दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएसँगै अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको जोखिम बढेको बताएकी छन्।
  • अमेरिकी अदालतले क्युवाका पूर्वराष्ट्रपति राउल कास्ट्रोमाथि गैरसैनिक विमान खसालेको अभियोग दर्ता गरेपछि दुई देशबीचको तनाव थप चुलिएको छ।
  • क्युवाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले अमेरिकाले चाल्ने सैन्य कदमले भीषण रक्तपात निम्त्याउने र हजारौँको ज्यान जाने चेतावनी दिएका छन्।

१५ जेठ, काठमाडौं । क्युवाकी उपविदेश मन्त्री जोसेफिना भिडालले दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएसँगै क्युवामाथि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको जोखिम बढ्दै गएको बताएकी छन्। नेशनल क्यापिटलमा आयोजित संसदीय सुनुवाइका क्रममा बोल्दै उनले वासिङ्टनले क्युवालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा देखाएर आक्रमणको बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएकी हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्युवालाई इन्धन आपूर्ति गर्ने देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएर कडा नाकाबन्दी गरेको छ। जसका कारण क्युवामा चरम ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुनुका साथै विगत केही दशकयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दी छाएको छ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले गत मार्च महिनादेखि सुरु भएको दुई देशबीचको संवादले ‘सकारात्मक नतिजा’ दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। तर, क्युवाली अधिकारीहरूले भने अमेरिकाले इमानदारिता नदेखाएको र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने अडान राखेका छन्।

पछिल्लो समय अमेरिका र क्युवाबीचको तनाव झनै चुलिएको छ। अमेरिकी अदालतले क्युवाका पूर्वराष्ट्रपति राउल कास्ट्रोमाथि सन् १९९६ मा मायामीस्थित क्युवाली नागरिकहरूको संस्थाद्वारा सञ्चालित दुईवटा गैरसैनिक विमान खसाल्न आदेश दिएको भन्दै हत्याको अभियोग दर्ता गरेको छ।

यो कानुनी कदमलाई क्युवाले सैन्य आक्रमणका लागि अमेरिकाले तयार पारेको एउटा बहाना मात्र भएको बताएको छ। क्युवाका विदेश मन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको सैन्य कदम चालेमा त्यसले भीषण रक्तपात निम्त्याउने र हजारौँ क्युवाली तथा अमेरिकी नागरिकको ज्यान जाने चेतावनी दिएका छन्।

