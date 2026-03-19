नेस्ले इन्डिया कम्पनीले दुई कुकुरलाई बनायो ‘चिफ ह्याप्पीनेस अफिसर’

२०८३ जेठ १४ गते १३:५४

बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी नेस्ले इन्डियाले कार्यस्थलमा खुसी र मनोबल बढाउने उद्देश्यले दुई गोल्डेन रिट्रिभर कुकुरलाई ‘चिफ ह्यापिनेस अफिसर’ पदमा नियुक्त गरेको छ । यसबारे कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनिस तिवारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

तिवारीका अनुसार यी कुकुरहरूलाई कम्पनीको पाल्तुजन्य ब्रान्ड पुरिनाको सहकार्यमा गरिएको अन्तर्वार्तापश्चात सो पदमा नियुक्त गरिएको हो । अब यी गोल्डेन रिट्रिभरले ‘तनाव कम गर्ने, कार्यस्थलमा उत्साह बढाउने र अनावश्यक रूपमा पनि मुस्कान ल्याउन’ सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसबारे उनीहरूमा १६ वर्षभन्दा बढीको अनुभव भएको जानकारी दिइएको छ ।

अहिले नेस्ले इन्डियाको यो कदम र तिवारीको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । धेरैले यो कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन् । जनावरहरूले तनाव कम गर्न सहयोग गर्ने र कार्यस्थलमा ऊर्जा थप्ने कुरा वास्तविक भएको धेरैले बताइरहेका छन् ।

नेस्ले इन्डिया स्विस बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेस्लेको भारत शाखा हो । उनीहरूले म्यागी, नेस्क्याफे, किटक्याट लगायतका ब्रान्ड चलाउँछन् । यो कम्पनीले चिफ ह्यापिनेस अफिसरको पदमा नियुक्त गरेको गोल्डेन रिट्रिभर संसारकै सबैभन्दा कुकुरको प्रजातिहरू मध्येको एक हो । यिनीहरू विशेषत: मिलनसार र आफ्नो मालिकप्रति अत्यन्तै वफादार हुने मानिन्छ ।

‘अर्जेन्टिना सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छ’

चीनले रोक्यो अवार्ड विजेता फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ प्रदर्शन

हात्तीको छावा मृत फेला

जंगली च्याउ कुन विषालु हो, कुन होइन भनेर चिन्न सकिन्छ ?

कस्तो होला दुई तिहाइ सरकारको पहिलो बजेट ?

लाउडा प्रकरण विरुद्धको आन्दोलनमा गोली खाएका घाइतेले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

