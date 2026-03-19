चीनले रोक्यो अवार्ड विजेता फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ प्रदर्शन

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पुरस्कार जित्न सफल एक चिनियाँ नारीवादी फिल्म ‘हर हर्ट बिट्स इन इट्स केज’ लाई चीन सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । मे ३० तारिखदेखि चीनका हलमा प्रदर्शन तयारीमा रहेको यस फिल्मले कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांघाई चलचित्र ब्युरोले रिलिज रोक्न आदेश दिएको हो ।
यो फिल्मको कथावस्तु घरेलु हिंसा विरुद्ध लड्ने क्रममा अन्जानमा आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्न पुगेकी एक महिलाको ‘सत्य घटना’ मा आधारित भनिएको थियो । यसमा शीर्ष अभिनेत्री झाओ सियाओहोङलाई वास्तविक जीवनकै घरेलु हिंसा पीडित महिलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
फिल्ममा १० वर्ष जेल जीवन बिताएर निस्किएपछि उनले आफ्नो सासू र छोराको मन जित्न गरेको संघर्ष देखाइएको छ । यही उत्कृष्ट अभिनयका लागि झाओले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा स्पेनमा आयोजित ७३औँ ‘सान सेबास्टियन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ मा उत्कृष्ट मुख्य भूमिकाका लागि ’सिल्भर सेल’ अवार्ड समेत जितेकी थिइन् ।
प्रदर्शनको मिति नजिकिँदै गर्दा चीनका सर्वसाधारण र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले यसको वास्तविकताबारे कयौँ उजुरी दर्ता गराएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा झाओको वास्तविक अदालती फैसला र चलचित्रको कथा पूर्ण रूपमा फरक पाइएको छ ।
अदालतको फैसला अनुसार सन् २०१९ मा सानातिना घरायसी विवादका क्रममा झाओले फलफूल काट्ने चक्कु प्रहार गरी श्रीमानको हत्या गरेकी थिइन् । जसमा घरेलु हिंसाको कुनै प्रमाण भेटिएको थिएन । अदालतले उनलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाए पनि सजाय अवधि घटेर उनी सन् २०२० मा जेलमुक्त भएकी थिइन् ।
निर्देशक किन सियाओयुले सन् २०११ मा सुरु भएको सुटिङका क्रममा कारागार प्रशासनसँग ‘डकुमेन्ट्री’ बनाउने भन्दै कैदी रहेकी झाओलाई अभिनय गराउने अनुमति लिएका थिए । तर पछि उनले त्यसलाई व्यावसायिक चलचित्रका रूपमा बजारमा ल्याए । चीनको कारागार कानुन अनुसार जेलभित्रका गतिविधि केवल शिक्षा र सुधारका लागि मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी झुटो विवरण दिएर व्यावसायिक फिल्म बनाएको र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अभिनय गराएको भन्दै चीनमा यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । विवाद बढेपछि फिल्मलाई समर्थन गर्ने प्रसिद्ध चिनियाँ अभिनेत्री याओ चेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पोस्ट हटाएकी छन् भने अभिनेत्री झाओको सामाजिक सञ्जाल खातामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4