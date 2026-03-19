क्वाड बैठकप्रति चीनको असन्तुष्टि, क्षेत्रीय सहयोगले तेस्रो पक्षलाई निशाना बनाउन नहुने दाबी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ६:२९

१३ जेठ, काठमाडौं । चीनले अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका सम्मिलित ‘क्वाड’ समूहप्रति आफ्नो पुरानै असन्तुष्टि दोहोर्‍याएको छ ।

चीनले देशहरूबीच हुने कुनै पनि सहयोग वा सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा योगदान दिनुपर्ने तर त्यसले कुनै तेस्रो देशलाई निशाना बनाउन नहुने बताएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूहरूले कुनै पनि किसिमको विशेष समूह वा गुटबन्दीलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।

उनले कुनै पनि देशहरूबीचको सहकार्यले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीचको आपसी विश्वास र सहयोगलाई कमजोर बनाउन नहुने कुरामा जोड दिइन् ।

अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरू मंगलबार भारतमा भेला भएको बेला चीनको यस्तो मन्तव्य आएको हो । सो बैठकमा चार देशका नेताहरूले प्रशान्त महासागरीय टापु देश फिजीमा संयुक्त रूपमा एउटा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन्। यसका साथै उनीहरूबीच महत्त्वपूर्ण खनिज र ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।

क्वाड बैठक चीन
बागमतीको नीति तथा कार्यसूची : नयाँ सडकभन्दा स्तरीकरणमा जोड, सुकमवासी र विपन्नलाई १००० घर

आज दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

गुजरातमाथि एकपक्षीय जित निकाल्दै बेंगलुरु फाइनलमा

पोखरा बसपार्कको जग्गा किनबेचको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बरालको नेतृत्वमा समिति गठन

२९ जना सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

