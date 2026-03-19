+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फेसन केवल लुगा होइन, आत्मविश्वास पनि हो

हरेक मानिससँग कुनै न कुनै असुरक्षा हुन्छ । तर धेरैले आफ्नो समस्या मात्र ठूलो हो भन्ने सोच्छन् । पर्सनल स्टाइल बाहिर होइन, आफूभित्र हुन्छ।

0Comments
Shares
प्रकृति वस्ती प्रकृति वस्ती
२०८३ जेठ १२ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामाजिक सञ्जालमा अरूसँग तुलना गर्ने बानीले मानिसको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने हुँदा आफ्नो शरीरलाई स्वीकार गर्नु नै फेसनको पहिलो पाठ हो।

आजको डिजिटल समयमा फेसन मानिसको दैनिकीसँग गहिरोसँग जोडिएको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, फिल्म, सेलिब्रिटी संस्कृति र लगातार बदलिइरहने ट्रेन्डहरूले हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन् ।

बिहानदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म मोबाइल खोलेर हेर्दा विभिन्न प्रकारका फेसन, मेकअप, स्टाइल र ‘परफेक्ट’ शरीरका तस्वीरहरू देखिन्छ । त्यही कारण धेरै मानिसमा एउटा साझा प्रश्न जन्मिन्छ ‘किन त्यो लुगा अरूलाई जस्तो मलाई सुहाउँदैन ?’

धेरै पटक मानिसले आफूलाई मनपरेको सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर वा साथीको स्टाइल नक्कल गर्न खोज्छन् । उनीहरूले लगाएको लुगा किन्छन्, उस्तै हेयरस्टाइल बनाउँछन्, उस्तै मेकअप गर्छन् । तर त्यसपछि पनि आफूलाई त्यति आत्मविश्वासी वा आकर्षक महसुस हुँदैन ।

यसको मुख्य कारण के हो भने फेसन केवल लुगाको कुरा होइन, यो व्यक्तित्व, शरीरको बनावट, आत्मस्वीकृति र जीवनशैलीसँग जोडिएको विषय हो। मानिसले सबैभन्दा पहिले आफूलाई बुझ्न सिक्नुपर्छ । अरूसँग तुलना गरेर होइन, आफ्नो शरीर, आफ्नो सहजता र आफ्नो व्यक्तित्वलाई आधार बनाएर स्टाइल निर्माण गर्नुपर्छ ।

हामी सबै फरक छौं । कसैको आँखा, कसैको नाक, कसैको शरीर, कसैको उचाइ फरक हुन्छ । यही फरकपन नै हाम्रो सुन्दरता हो । तर हामी त्यो स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले अरूजस्तो बन्न खोज्न थाल्छौं ।

तुलना गर्ने बानीले कसरी आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ ?

आजभोलि धेरै मानिसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको निरन्तर तुलना हो । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई राम्रो देख्दा आफूलाई कम आँक्ने बानी बढिरहेको छ ।

कुनै अभिनेत्रीले लगाएको ड्रेस राम्रो लाग्यो भने मानिसले त्यही किन्छन् । कुनै टिकटक क्रिएटरको फेसन भाइरल भयो भने त्यही पछ्याउन खोजिन्छ । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब त्यही लुगा आफूले लगाउँदा आफूलाई असहज महसुस हुन्छ । त्यसपछि धेरैले ‘म राम्रो छैन’, ‘मेरो शरीर ठीक छैन’, ‘मलाई केही पनि सुहाउँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थाल्छन् ।

समस्या लुगामा होइन, तुलना गर्ने सोचमा हुन्छ । हामीले अरूलाई हेरेर आफूलाई मूल्यांकन गर्न थालेका छौं । उसको जस्तो आँखा, उसको जस्तो नाक, उसको जस्तो शरीर भयो भने मात्रै राम्रो देखिन्छ भन्ने सोच बनिसकेको छ । तर हामीले आफ्नै शरीरलाई कहिल्यै धन्यवाद दिँदैनौं ।

मानिसले आफ्नो शरीरलाई धेरै पटक केवल बाहिरी सौन्दर्यका आधारमा हेर्छ । तर शरीरले दैनिक जीवनमा गरिरहेको कामको कदर कमै गर्छ । हामीसँग आँखा छन्, त्यसैले संसार देखिरहेका छौं । कान छन्, त्यसैले सुन्न सकिरहेका छौं । हात छन्, त्यसैले काम गर्न सकिरहेका छौं । यी कुरालाई सेलिब्रेट गर्न सिक्नुपर्छ ।

जबसम्म मानिसले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छोड्दैन, तबसम्म कुनै पनि फेसनले आत्मविश्वास दिन सक्दैन ।

आफ्नो शरीर बुझ्नु नै फेसनको पहिलो पाठ

धेरै मानिसले फेसन भन्नासाथ ट्रेन्ड, ब्रान्ड वा महँगो कपडालाई सम्झन्छन् । तर वास्तवमा फेसनको सुरुवात शरीर बुझ्नबाट हुन्छ । लुगा शरीरमै लगाइने हो । शरीर नै नबुझीकन फेसन कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

हरेक मानिसको शरीर फरक हुन्छ । कसैको हिपमा तौल बढी देखिन्छ, कसैको पाखुरामा, कसैको पेट वरिपरि । कपडा लगाउँदा पनि कसैलाई माथि टाइट हुन्छ भने कसैलाई तल । यही कुराले शरीरको बनावट अर्थात् बडी सेपलाई संकेत गर्छ ।

सामान्य रूपमा मानिसको शरीरलाई ५ प्रकारमा विभाजन गरिन्छ । त्रिभुजाकार, उल्टो त्रिभुजाकार, आयतकार, गोलो र आवरग्लास अर्थात हेर्दा डमरूको आकार देखिने शरीर हुन्छ । तर कुनै पनि मानिस पूर्णरूपमा एउटै सेपमा फिट हुँदैन । मानिस केवल त्यससँग मिल्दोजुल्दो संरचनामा पर्छ।

 

हामी आफूलाई ‘पियर शेप’, ‘एप्पल शेप’ भनेर चिनाउँछौं । त्यो केवल शरीरको सन्तुलन बुझ्ने माध्यम हो । आफूलाई कुनै फ्रुटसँग तुलना गरेर त्यो अनुसार फिट छु कि छैन भनेर तनाव लिनु आवश्यक छैन ।

शरीरको बनावट बुझिसकेपछि कपडा छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । कुन प्रकारको फिटिङ सहज हुन्छ, कुन कट राम्रो देखिन्छ, कुन कपडाले शरीरलाई सन्तुलित देखाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

कस्तो शरीरलाई ‘आइडियल बडी’ भन्ने ?

फेसन उद्योगले लामो समयसम्म एउटा ‘परफेक्ट बडी’ को अवधारणा निर्माण गर्‍यो । तर अहिले विस्तारै त्यो सोच बदलिँदै गएको छ । आइडियल बडी भन्ने केही हुँदैन । ‍सौन्दर्यको मापदण्ड समाज र संस्कृति अनुसार बदलिन्छ ।

कुनै देशमा गोरो छाला सुन्दर मानिन्छ भने कतै गहुँगोरो रङलाई आकर्षक मानिन्छ । कतै ठूलो ओठ सुन्दर मानिन्छ भने कतै लामो घाँटी । त्यसैले आफूलाई मोडल वा सेलिब्रिटीसँग तुलना गर्नु गलत हुन्छ ।

मोडलहरूको काम नै आफ्नो शरीरमा समय खर्च गर्नु हो । उनीहरूको जीवनशैली, डाइट, रुटिन, फिटनेस सबै त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ । तर हाम्रो जीवन फरक हुन्छ । हामी अफिस जान्छौं, घर सम्हाल्छौं, बच्चा हुर्काउँछौं, दैनिक जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।

हरेक मानिससँग कुनै न कुनै असुरक्षा हुन्छ । तर धेरैले आफ्नो समस्या मात्र ठूलो हो भन्ने सोच्छन् । पर्सनल स्टाइल बाहिर होइन, आफूभित्र हुन्छ।

मानिसले ‘मलाई कस्तो स्टाइल सुहाउँछ ?’ भनी धेरै चिन्तन गरिरहेका हुन्छन् । यसको उत्तर बजार, टिकटक वा सेलिब्रिटीमा होइन, आफैँभित्र हुन्छ र खोज्नुपर्छ ।

पर्सनल स्टाइल भनेको आफूलाई सहज, आत्मविश्वासी र स्वाभाविक महसुस गराउने शैली हो ।

‘आफूलाई के मनपर्छ, कुन रङ लगाउँदा राम्रो लाग्छ, कुन कपडामा सहज महसुस हुन्छ, कुन स्टाइल आफ्नो व्यक्तित्वसँग मेल खान्छ– यही बुझ्ने प्रक्रिया नै पर्सनल स्टाइल हो ।

जब मानिसले आफ्नो स्टाइल पहिचान गर्छ, त्यसपछि उसलाई अरूसँग तुलना गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । जब इनर वर्ल्ड र आउटर वर्ल्ड म्याच हुन्छ, त्यतिबेला आउने आत्मविश्वासलाई कसैले हराउन सक्दैन ।

दराजभरि कपडा हुँदा पनि ‘लगाउने केही छैन’ जस्तो लाग्छ, किन ?

यो विशेषगरी महिलाहरूको साझा समस्या हो । दराज कपडाले भरिएको हुन्छ, तर बाहिर जान लाग्दा ‘मसँग लगाउन केही छैन’ भन्ने महसुस हुन्छ । यसको कारण फेसनको अभाव होइन, स्पष्टताको अभाव हो ।

धेरैजसो मानिसले ट्रेन्ड, सेल, अरूको सल्लाह वा फोमोका कारण कपडा किन्छन् । आफूलाई वास्तवमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा नबुझी किनमेल गर्दा वार्डरोब भरिन्छ, तर उपयोगी कपडा कम हुन्छ । यसलाई भान्सासँग तुलना गरेर हेरौं न । हामीलाई दैनिक जीवनमा भात र दाल चाहिन्छ । तर यदि किचन सस, स्न्याक्स र ब्रेडले मात्र भरिएको छ भने समस्या हुन्छ । वार्डरोब पनि त्यस्तै हो ।

यदि अधिकांश समय अफिस जाने हो भने अफिस वेयर बढी हुनुपर्छ । यदि जीवनशैली साधारण छ भने पार्टी वेयर मात्रै धेरै हुँदा त्यसले काम गर्दैन । धेरै मानिस ट्रेन्डको पछि लाग्छन् । एउटा सिजन भाइरल भएको कपडा अर्को सिजनपछि प्रयोग नै हुँदैन । परिणामस्वरूप दराज भरिन्छ, तर दैनिक जीवनका लागि आवश्यक कपडा अभाव हुन्छ ।

अफिस वेयरमा सादगी किन महत्वपूर्ण ?

अफिस फेसनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सादगी र बहुउपयोगिता हो । अफिसका लागि न्युट्रल रङहरू उपयुक्त हुन्छन् । कालो, सेतो, बेज, क्यामेल, ग्रे, नेभी ब्लू आदि । यी रङहरू सजिलै मिक्स एण्ड म्याच गर्न सकिन्छ । राम्रो फिटिङ भएको सर्ट, साधारण टिसर्ट, फर्मल प्यान्ट, ब्लेजर वा कोट जस्ता बेसिक कपडा वार्डरोबमा हुनुपर्छ । पहिला बेसिक राम्रो क्वालिटीमा लिनुपर्छ । त्यसपछि लुगा मिलाउन गाह्रो हुँदैन ।

आमा बनेपछि किन बदलिन्छ फेसन सेन्स ?

आमा बन्नु महिलाको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनमध्ये एक हो । शरीर, भावना, समय, प्राथमिकता र आत्मछवि सबै बदलिन्छ । धेरै महिलाले बच्चा जन्मिएपछि आफूलाई बिर्सिन थाल्छन् । ‘मैले दुई वर्ष भयो ऐनामा आफूलाई हेरेको छैन’ भन्ने धेरै महिलाहरू भेटेको छु ।

बच्चाको हेरचाहमा यति धेरै समय र भावना खर्च हुन्छ कि महिलाहरूले आफूलाई प्राथमिकतामा राख्न छाड्छन् । शरीरमा आएको परिवर्तनले पनि आत्मविश्वास घटाउँछ । अझ समाजले गर्ने टिप्पणीले समस्या झन् गहिरो बनाउँछ ।

‘कति मोटाएकी’, ‘अहिलेसम्म घटेन’, ‘पहिला कस्ती थिई अहिले कस्ती भइन्’ जस्ता टिप्पणीले महिलालाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ ।

आमा बनेपछि आफूलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने

आमा बने पछि पनि महिलाले आफूलाई पूर्णरूपमा बिर्सिनु हुँदैन । मानसिकरूपमा सलब हुनु पनि खुसी भइरहनु जुरुरी छ । आफू खुसी भए मात्रै त्यो खुसी परिवारमा बाँड्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि ठूलो परिवर्तन आवश्यक छैन । साना–साना सेल्फ–केयर रिचुअलले पनि ठूलो फरक पार्न सक्छ । बिहान केही मिनेट आफूलाई समय दिने, कपाल मिलाउने, स्किन केयर गर्ने, आफूलाई राम्रो लाग्ने कपडा लगाउने जस्ता कुराले आत्मविश्वास फर्काउन मद्दत गर्छ ।

घरमै बस्ने त हो नि भनेर पुरानो कपडा लगाउन आवश्यक छैन । घर बस्दा पनि आफूलाई राम्रो महसुस गराउने कपडा लगाउनुपर्छ ।

नयाँ आमाहरूका लागि आरामदायी र स्टाइलिस फेसन

बच्चा जन्मिएपछि धेरै महिलाले आफ्नो शरीर लुकाउन अत्यधिक ठूलो कपडा लगाउने गर्छन् । तर शरीरलाई लुकाउने होइन, सहज तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

नयाँ आमाहरूका लागि कटनका आरामदायी कुर्ता, सर्ट ड्रेस, फ्लोइ स्कर्ट, सिम्पल टप, लाइट आउटवेयर र सहज फिटिङ भएका कपडा लगाउनु राम्रो हुन्छ । विशेषगरी छाती र पेट क्षेत्रमा परिवर्तन आउने भएकाले त्यहाँ सहजता दिने डिजाइन रोज्नुपर्छ ।

शरीरको जुन भागले आत्मविश्वास दिन्छ, त्यसलाई हाइलाइट गर्न सकिन्छ ।

 

कपडा फेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित