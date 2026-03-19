इजरायलद्वारा लेबनानमा फेरि आक्रमण, हिजबुल्लाहद्वारा जवाफी प्रहार

इजरायली सेनाले लेबनानभरि फेरि ठूला हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हिजबुल्लाह विरुद्धको लडाइँ अझ कडा पार्ने घोषणा गरेपछि यो आक्रमण भएको हो । इजरायली सेनाले पूर्वी लेबनानको बेका उपत्यका र अन्य ठाउँहरूलाई निशाना बनाएको छ ।
इरानको समर्थन पाएको लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले पनि यसको जवाफ दिएको छ। हिजबुल्लाहले इजरायली सेना, ट्याङ्क र ब्यारेकहरूमा २२ वटा ड्रोन र रकेट प्रहार गरेको बताएको छ। केही समयअघि दुई देशबीच ४५ दिनका लागि युद्धविराम थप्ने सहमति भएको थियो। तर पनि दुवै पक्षबीचको लडाइँ रोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजरायल अहिले हिजबुल्लाहसँग युद्धमा रहेको बताएका छन्। उनले सेनालाई हिजबुल्लाहमाथि घातक प्रहार गर्न निर्देशन दिएका छन्। हालसम्मको कारबाहीमा ६०० भन्दा बढी लडाकु मारिएको इजरायलको दाबी छ। इजरायलका केही मन्त्रीहरूले यो लडाइँलाई लेबनानको राजधानी बेरुतसम्म लैजान माग गरिरहेका छन्।
यो विवाद गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको हो । इरानका सर्वोच्च नेता मारिएपछि उनको बदला लिन हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र हानेको थियो ।
त्यसपछि इजरायलले लेबनानमाथि ठुलो आक्रमण र सेना परिचालन गर्यो। इजरायली आक्रमणमा लेबनानमा अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ। निरन्तरको बमबारीका कारण लेबनानका १० लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नो घर छोडेर विस्थापित भएका छन् ।
