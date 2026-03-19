इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १९ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते ७:३५

६ जेठ, काठमाडौं । इजरायलको हवाई आक्रमणबाट दक्षिणी लेबनानमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डेइर कानौन शहरमा तीन बालबालिका र तीन महिलासहित १० जना एकैठाउँ मारिएका छन् । यसबाहेक नाबाटिएह र टायर जिल्लामा पनि भएका आक्रमणबाट थप नौ जनाको मृत्यु भएको र २९ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो घटना अमेरिकाले लेबनान र इजरायलबीच युद्धविराम ४५ दिनका लागि थप गर्न सहमति भएको घोषणा गरेको एक साता पनि नपुग्दै यो घटना भएको हो । युद्धविराम कायम रहेको भनिए पनि इजरायल र हिजबुल्लाहबीच विशेषगरी दक्षिणी लेबनान क्षेत्रमा निरन्तर गोली हानाहान भइरहेको छ ।

इजरायलले आफूले हिजबुल्लाहलाई मात्र लक्षित गरेको बताउने गरेको छ । तर आक्रमणमा महिला र बालबालिकासहित सर्वसाधारण पनि मारिने गरेका छन् ।

हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायलका बस्ती तथा दक्षिणी लेबनानका केही क्षेत्रमा तैनाथ इजरायली सैनिकमाथि रकेट र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ । मंगलबार हिजबुल्लाहको आक्रमणबाट एक जना इजरायली सेना मारिएका थिए ।

इरान समर्थित सशस्त्र शिया इस्लामवादी समूह हिजबुल्लाहले अमेरिकी–इजरायली हमलाको प्रतिशोधस्वरूप इजरायलमाथि रकेट प्रहार गरेपछि मार्च २ मा लेबनान पनि युद्धमा तानिएको थियो । अमेरिका र इजरायलले गरेको संयुक्त हमलामा इरानका सर्वोच्च नेता अलि खामेनी लगायतका शीर्ष नेताहरु मारिएका थिए ।

लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मार्चयता इजरायल र हिजबुल्लाहबीच जारी द्वन्द्वमा इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार नाघेको छ ।

यसैबीच, हिजबुल्लाहले आफ्ना लडाकुहरू दक्षिणी लेबनानको हद्दाथा नगर क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न खोजेको र इजरायली सेनासँग भिडन्त जारी रहेको जनाएको छ ।

इरान समर्थित हिजबुल्लाह समूहले आफ्ना लडाकुहरूले एउटा इजरायली ट्यांक ध्वस्त पारेको दाबी पनि गरेको छ ।

हिजबुल्लाहले दक्षिणी लेबनानमा इजरायली फौजमाथि र उत्तरी इजरायलको सीमा नजिक रहेको ‘आइरन डोम’ हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमाथि पनि आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

इजरायल लेबनान
इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 

लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- 'इजरायल फर्स्ट' नीतिको मतलब 'अमेरिका लास्ट' हो

हवाई आक्रमणमा हमास गुप्तचर शाखाका वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलको दाबी

लेबनानी सेनाको आरोप- इजरायलले युद्धविराम उल्लंघन गर्‍यो

