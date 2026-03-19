हवाई आक्रमणमा हमास गुप्तचर शाखाका वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलको दाबी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इजरायली सेनाले उत्तरी गाजामा भएको हवाई आक्रमणमा हमासको गुप्तचर शाखाका अपरेशन प्रमुख इयाद अहमद अब्दुल रहमान शम्बारी मारिएको दाबी गरेको छ।
- इजरायली सेना र शिन बेटले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शम्बारीले इजरायली सैन्य गतिविधिबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रमुख भूमिका खेलेको उल्लेख छ।
- शम्बारीले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणको योजनामा भाग लिएको रिपोर्ट गरिएको छ, जसले द्वन्द्व बढाएको बताइएको छ।
उत्तरी गाजामा भएको हवाई आक्रमणमा हमासको गुप्तचर शाखाका एक वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलले दाबी गरेको छ ।
इजरायली सेना र शिन बेट (इजरायलको सुरक्षा एजेन्सी) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार मारिनेमा गुप्तचर इकाइका अपरेशन प्रमुख इयाद अहमद अब्दुल रहमान शम्बारी रहेका छन् ।
‘इयाद अब्दुल रहमान शम्बारीले इजरायली सैन्य गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी संकलन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए र उनलाई क्षेत्रमा तैनाथ सेनाहरूका लागि प्रत्यक्ष खतरा मानिन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
उनले ‘सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणको योजनामा भाग लिएको’ पनि रिपोर्ट गरिएको थियो। यही कारणले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व बढेको थियो ।
